Święta Bożego Narodzenia to dla większości z nas czas radości i rodzinnych spotkań. Niestety, ci, którzy niedawno stracili kogoś bliskiego, przeżywają ten wyjątkowy okres zupełnie inaczej, bowiem nieobecność najważniejszej osoby jest wtedy bardziej odczuwalna. Do tego grona zalicza się Sylwia Peretti, której syn kilka miesięcy temu zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Celebrytka wspominała niedawno ostatnie spędzone z nim święta. Jej słowa wyciskają łzy.

Sylwia Peretti wspomina ostatnią Wigilię z synem. Łzy same cisną się do oczu

Sylwia Peretti przeżyła w tym roku ogromną tragedię. Syn celebrytki zginął w wypadku samochodowym. Bohaterka "Królowych życia" spędzi pierwsze święta bez swojego jedynaka. Gwiazda TTV opublikowała na Instagramie chwytający za serce wpis. Zapowiedziała, że będzie kontynuować tradycję zapoczątkowaną przez Patryka. Syn Sylwii Peretti w przebraniu świętego Mikołaja odwiedzał dzieci z domu dziecka i rozdawał im prezenty.

Gdy łza wzruszenia zamienia się miejscem z łzą rozpaczy, przychodzi refleksja... i myśl o Mikołaju. Mam w głowie pytanie: Synek, jak mam to zrobić bez ciebie? Nie uzyskałam odpowiedzi. Mam jedynie te listy, od istot, które tak bardzo na ciebie czekają… Nie zawiodę ich, jesteśmy jednością - napisała na Instagramie gwiazda "Królowych życia".

W dalszej części wpisu celebrytka zwróciła się bezpośrednio do zmarłego syna. "Patryk, dopóki żyję, będziemy razem tworzyć dobro. Wiem na pewno, że gdybyś tu był, nie zawiódłbyś ich, mało tego - byłbyś zły, gdybym nie miała siły tego udźwignąć. Dlatego głównie dla ciebie, ale i dla dzieciaków, mając cię w sercu, zrobię to. Są naszą częścią. Nigdy nie przestanę być dobrym człowiekiem. Piąty rok z rzędu #paczkaperetki jest do Waszej dyspozycji. Własnoręcznie napisane listy od dzieci z domu dziecka czekają na realizację, będą wysyłane losowo. Chętnych do wzięcia udziału, proszę o zgłaszanie się w wiadomościach prywatnych" - czytamy w poście Sylwii Peretti.

Sprawca odpowiedzialny za zdewastowanie grobu syna Sylwii Peretti usłyszał wyrok

O wypadku z udziałem syna Sylwii Peretti mówiła cała Polska. Kierowca auta był pod wpływem alkoholu, co wywołało falę hejtu skierowaną także w stronę najbliższych ofiar. Niektórzy posunęli się znacznie dalej niż szerzenie nienawiści w sieci. Niedługo po pogrzebie grób Patryka został zdewastowany. Sprawca został schwytany i usłyszał już wyrok. 41-letni Jakub G. został skazany na osiem miesięcy ograniczenia wolności. Mężczyzna został zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Musi także wystosować pisemne przeprosiny pod adresem Sylwii Peretti.