Dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest już za nami. W długo wyczekiwanym finale dowiedzieliśmy się, że Kinga i Marcin zdecydowali się na rozwód. Z kolei pozostałe pary zadeklarowały, że pozostają w relacjach. Jakiś czas później wyszło na jaw, że Krzysztof rozstał się z Magdą. Natomiast związek Korneli i Marka przez moment owiany był tajemnicą. Małżonkowie dosłownie zapadli się pod ziemię i nie zdradzali, co u nich słychać. Dopiero niedawno uchylili rąbka tajemnicy i wyznali, że dalej są razem. Mało tego, w jednym z wywiadów zdradzili również, że rozważają wzięcie ślubu kościelnego. Jedna z programowych ekspertek postanowiła ocenić ich zachowania. Tymi słowami rozwiała wszelkie wątpliwości.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka o zachowaniu Korneli i Marka. Na to zwróciła uwagę

Kornelia i Marek niemalże od razu przypadli sobie do gustu. Para wyraźnie się sobie spodobała i dość szybko nawiązała wspólny kontakt. Wzajemnie się wspierali i razem spędzali każdą wolną chwilę. Jedynym zagrożeniem tej relacji były skomplikowane sprawy rodzinne mężczyzny. Małżonkom udało się jednak przezwyciężyć te przeciwności losu. Hanna Kąkol jedna z ekspertek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z portal Party.pl wyznała, że para zbudowała swoją relację od podstaw na szczerości i zaufaniu. - To nie było tak, że od razu powiedzieli sobie "kocham cię, ty jesteś mężczyzną/kobietą mojego życia". Oni po prostu etapami otwierali się i budowali zaufanie - powiedziała. Bez wątpienia słowa ekspertki są trafione, jednak warto pamiętać, że Kornelia i Marek są jedyną parą z tego sezonu, która przetrwała. W tym aspekcie ich związek można uznać za wyjątkowy.

To była miłość praktycznie od pierwszego wejrzenia. To była też bardzo duża dojrzałość z jednej i z drugiej strony. I Marek, i Kornelia podeszli do tej relacji, związku w bardzo dojrzały sposób - stwierdziła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka aktywności małżeństwa w sieci. Nie ma wątpliwości

W dalszej części rozmowy Hanna Kąkol odniosła się również do małej aktywności małżeństwa w mediach społecznościowych. Co prawda, nie ukrywają, że są razem, jednak rzadko raczą fanów wspólnymi ujęciami i nie zapowiada się, aby w najbliższej przyszłości coś się miało zmienić w tym temacie. - Nie są im inni ludzie do szczęścia potrzebni - oceniła. A wy co o tym sądzicie? Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

