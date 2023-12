Mateusz Pawłowski jest dobrze znany fanom "Rodzinki.pl". W serialu wcielał się w rolę najmłodszego z rodziny Boskich, Kacperka - najmłodszego syna Natalii i Ludwika Boskich (w tych rolach Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak). Aktor w czerwcu obchodził swoje 19. urodziny. Choć uwielbianą przez widzów produkcję TVP zakończyło w 2020 roku, widzowie nadal chętnie dowiadują się, co słychać u jej aktorów. Z czasem do obsady show dołączyła Emilia Dankwa, która występowała jako Zosia, szkolna koleżanka Kacperka.

"Rodzinka.pl". Serialowi Kacperek i Zosia są parą? Emilia Dankwa o jej relacji z Mateuszem Pawłowskim

Choć od momentu, w którym na planie serialu "Rodzinka.pl" padł ostatni klaps, minęło kilka lat, Pawłowski i Dankwa wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Raz na jakiś czas pojawiają się razem w telewizji, wrzucają też wspólne zdjęcia na Instagramie. Dankwa niedawno towarzyszyła Pawłowskiemu na jego 19. urodzinach. Ich przyjacielska relacja sprawia, że często spekulowano, czy się ze sobą spotykają. Niedawno Emilia została zapytana pod jednym ze zdjęć na Instagramie, czy ona i Mateusz Pawłowski są parą. Aktorka zaprzeczyła, pisząc krótkie: "Nope" (Nie). Więcej zdjęć Mateusza Pawłowskiego i Emilii Dankwy z "Rodzinki.pl" znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Relacja Mateusza Pawłowskiego i Emilii Dankwy. To nie w niej się podkochiwał

Bliscy serialowego Kacperka często zakładali, że Zosia to jego dziewczyna. Podobnie było w prawdziwym życiu. To nie pierwszy raz, kiedy fani podejrzewają, że Mateusza Pawłowskiego i Emilię Dankwę łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Oboje jednak wielokrotnie pokazywali, że ich relacja jest czysto koleżeńska. Niedawno Pawłowski wyznał, że podobała mu się inna dziewczyna z planu "Rodzinki.pl". Jakiś czas temu aktor pojawił się w podcaście "Wykolejeni". Prowadzący zapytali go, która dziewczyna z obsady serialu była najbardziej w jego typie. Wskazał starszą koleżankę. "Nie no dobra, pomyślmy. No chyba Paula, Julka Wieniawa" - przyznał lekko zarumieniony.

