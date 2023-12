Program matrymonialny "Chłopaki do wzięcia" nieustannie przyciąga przed telewizory masę widzów. Bohaterami formatu są mężczyźni po przejściach, którzy pochodzą ze wsi lub małych miejscowości. Program pomaga im w odnalezieniu upragnionej miłości. Bez wątpienia jedynym z najbardziej charakterystycznych uczestników show jest Jaruś. Mężczyzna występuje w hicie Polsat Play niemalże od samego początku. Nie da się ukryć, że przez długi czas bezskutecznie poszukiwał drugiej połówki, aż w końcu na jego drodze pojawiła się Gosia. Para od razu przypadła sobie do gustu. Między tym dwojgiem narodziło się płomienne uczucie. Jakiś czas później postanowili sformalizować związek. Od tamtego momentu żyją razem w mieszkaniu Gosi i wspólnie cieszą się urokami małżeństwa. Jakie Jarek wiódł życie przed poznaniem Gosi? Przypominamy wszystkie jego partnerki.

"Chłopaki do wzięcia". Pamiętacie Anetę? Ona pierwsza skradła serca Jarusia

Z pewnością dla niektórych będzie to spore zaskoczenie, ale zanim Jarek poznał Gosię, miał okazję nawiązać kilka bliższych relacji z innymi kobietami. Fani formatu na pewno kojarzą odcinki, w których mężczyzna spotykał się z Anetą. To właśnie ona była jego pierwszą programową dziewczyną. Para spotykała się przez kilkadziesiąt odcinków. Jarek i Aneta często chodzili razem na długie i romantyczne spacery i nie szczędzili sobie czułych gestów. Mimo to związek nie przetrwał próby czasu. Więcej zdjęć uczestnika i wszystkich jego partnerek znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

'Chłopaki do wzięcia'. Jarek z żoną Małgorzatą fot. https://www.youtube.com/@Polsat/zrzut ekranu

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś spotykał się z byłą partnerką innego uczestnika

Jarek szybko otrząsnął się po rozstaniu i zaczął kolejne poszukiwania tej jedynej. Niespodziewanie nawiązał on relację z Agnieszką, którą widzowie "Chłopaków do wzięcia" mieli okazję poznać, gdy ta spotykała się z innym uczestnikiem show - Pączusiem. Po kilku spotkaniach okazało się jednak, że ta dwójka jest w stanie nawiązać jedynie koleżeńskie relacje. Po pewnym czasie od epizodu z Agnieszką Jarek poznał Gosię, która okazała się być miłością jego życia. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Agnieszka wraca do programu. Z córką. Upatrzyła sobie Stefana