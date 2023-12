Stacja TVN niedawno poinformowała, że już niebawem światło dzienne ujrzy nowy format "Królowa przetrwania", w którym wybrane celebrytki będą sobie musiały poradzić w dżungli. Wśród uczestniczek wymienia się między innymi Monikę Miller, Natalię Janoszek oraz Anetę Glam. "Żona Miami" zapowiedziała już program na swoim Instagramie, zdradzając, czego można się spodziewać.

"Królowa przetrwania". Aneta Glam już zapowiada dramy w programie

- Jak już słyszeliście, wzięłam ostatnio udział w programie "Królowe przetrwania", który ukaże się na TVN7 i Playerze - zaczęła Aneta Glam. Z wypowiedzi celebrytki dowiadujemy się, że w formacie była poddana próbie przetrwania w niecodziennych dla niej warunkach, z dala od technologii. - Zostałam wywieziona do dżungli, bez internetu, bez telefonu i byłam poddawana próbom przetrwania. Sprawdzono moje umiejętności życia w bardzo prymitywnych warunkach - słyszymy. Co więcej, Aneta Glam zapowiada, że w programie nie będzie brakować konfliktów między uczestniczkami, wynikających z temperamentów. - Byłam w towarzystwie dziewczyn o bardzo silnych osobowościach, działo się między nami dużo rzeczy i wiele było dram, także zapraszam do oglądania - powiedziała Glam.

"Królowa przetrwania" zadebiutuje już w grudniu. Te celebrytki wezmą w nich udział

Pierwsze dwa odcinki nowego programu z udziałem Anety Glam będzie można obejrzeć na Playerze 27 grudnia. Show "Królowa przetrwania" zostanie wyemitowany także na antenie TVN7. Stacja pokaże pierwszy odcinek 28 grudnia, a kolejny już dzień później. Oprócz Anety Glam zaproszenie do formatu przyjęły także: Josephine Kwaśniewska, Ewelina Kubiak (Ewel0na), Klaudia Klimczyk, Monika Miller, Edyta Folwarska, Klaudia Nieścior, Marta Linkiewicz, Waleria Szewczyk, Wiktoria Kozar, Natalia Janoszek oraz Ewa Piekut. Zwyciężczyni ma otrzymać nagrodę pieniężną. Najwięcej emocji budzi obecność Natalii Janoszek, która od czasu głośnego filmu Krzysztofa Stanowskiego zniknęła z polskiego show-biznesu. Dziennikarz sportowy wtrącił już trzy grosze na temat obecności celebrytki w nowym show TVN-u.

