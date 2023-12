"Rolnik szuka żony". Ewa nosiła kiedyś blond. W takiej wersji trudno ją poznać

Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" powoli zbliża się ku końcowi. Już 10 grudnia fani będą mieli okazję zobaczyć ostatni odcinek. Niektóre pary są pewne swoich uczuć. Inne trzymają widzów w napięciu do samego końca. Wśród nich pojawiają się Waldemar i Ewa. Rolnik zyskał duży rozgłos głównie przez jego nieszczere zachowanie. Jeszcze niedawno głośno zrobiło się o jego rzekomej relacji poza programem. Waldemar wszystkiemu zaprzeczył i wyznał, że spośród swoich kandydatek chce bliżej poznać Ewę. Uczestniczka już wcześniej występowała w różnych formatach. Jakiś czas temu wyglądała zupełnie inaczej.

"Rolnik szuka żony". Ewa kiedyś była blondynką! Jak wyglądała w innej odsłonie?

Niedawno wyszło na jaw, że kandydatka Waldemara z programu "Rolnik szuka żony" zaliczyła swój debiut w telewizji znacznie wcześniej. 30-letnia Ewa Kryza dała się poznać w między innymi "Szansie na sukces" i "Mam talent!". To jednak nie wszystko. Na platformie Youtube fani mogą znaleźć jej autorskie piosenki, a jedna z nich zdobyła prawie 200 tysięcy wyświetleń. Ciemnowłosa kandydatka Waldemara różniła się również wyglądem. Obecnie widzowie znają ją jako brunetkę. Jak się okazało, kobieta kiedyś eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Zaledwie kilka lat temu Ewa nosiła blond włosy. Stawiła także na znacznie mocniejszy makijaż. Poznajecie ją? Więcej zdjęć Ewy z programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony. Co dalej z Ewą i Waldemarem? W ich relacji nieco się zmieniło

Relacja Ewy i Waldemara nadal nie jest pewna. Ostatnio w programie "Rolnik szuka żony" doszło do ostrej wymiany zdań między parą. Okazało się, że uczestniczka nabrała dystansu. Kandydatce przeszkadzał fakt, ze partner nadal nie przeprowadził obiecanej rozmowy z rodzicami. Kobieta czuła ogromną niechęć z ich strony. Nie kryła przykrości. - Ty dobrze wiedziałeś, jak zareagowali na twój wybór. Jeśli ja nie odpowiadam, to nie chcę na siłę do siebie przekonywać (...) Nie chcę być przeszkodą. Czy ja zawiniłam? - wyznała Waldemarowi. Rolnik obiecał, że się poprawi. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar ma już partnerkę? Pokazał wymowne nagranie. Stopy wszystko zdradziły