Laluna była jedną z czołowych postaci "Królowych życia". Celebrytka charakteryzuje się oryginalnym wyglądem i nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej. Laluna otwarcie przyznaje się do "poprawiania" urody u ulubionych chirurgów w Stambule. Niedawno oświadczyła, że znowu poszła pod nóż - tym razem po to, aby zmniejszyć żołądek. W zeszłym roku przestrzegała zaś przed innym sposobem na zrzucenie kilogramów, który w ostatnich miesiącach stał się szczególnie modny wśród wielu zagranicznych celebrytów.

Laluna przestrzega przed lekiem, który robi furorę u celebrytów. Chodzi o odchudzanie

Laluna w 2022 roku mówiła o przyjmowaniu leku na cukrzycę, którego konsekwencją jest również zahamowanie apetytu. Celebrytka zarzekała się wówczas, że lek bierze tylko i wyłącznie ze względu na jego pierwotne przeznaczenie. - Przypominam, że jestem osobą chorą i mam go od roku na receptę. Nie jestem d*****m, żeby brać coś na cukrzycę bez zachorowania - mówiła. Niedawno na prośbę obserwatorki opowiedziała także, dlaczego nie poleca tego rozwiązania osobom, które pragną schudnąć. - Słuchajcie, to lek dla chorych ludzi. (...) Jak weźmiesz tylko po to, żeby schudnąć, już zawsze będziesz musiała brać, a jak przestaniesz, d******e cię podwójny efekt jojo - przestrzega Laluna.

Laluna nie odpuszcza. Znowu trafiła pod nóż. 'Muszę się nauczyć nowego trybu życia' fot. Instagram @lala_laluna_official

Ozempic to lek na cukrzycę, który hamuje apetyt. Te celebrytki przed nim przestrzegają

Ozempic to lek na cukrzycę, który pomaga zmniejszyć podwyższone stężenie glukozy we krwi. Jakiś czas temu ustalono, że jego substancja aktywna - semaglutyd - hamuje apetyt. W ten sposób lek stał się szybko trendem wśród gwiazd i na TikToku. Choć wiele ze znanych osób nie przyznało się do jego stosowania, mówi się, że korzystały z niego m.in. siostry Kardashian i Jessica Simpson. Lekarze ostrzegają, że pacjenci po przyjmowaniu leku przez zbyt szybką utratę wagi zmagają się z obwisłą skórą i sflaczałymi pośladkami. Do zażywania substancji przyznała się komiczka Chelsea Handler. Powiedziała, że próbowała w ten sposób schudnąć, ale cały czas czuła, że ją mdli. "Już tego nie biorę. To zbyt nieodpowiedzialne" - przyznała. Podobne stanowisko zajęła Amy Schumer, która także przyznała się do brania leku, aby schudnąć. "Czułam się tak fatalnie, że nie byłam w stanie bawić się z moim synem" - powiedziała komiczka.

