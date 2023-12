"Sanatorium miłości" to popularny reality show dla seniorów. Program pojawia się na antenie TVP1 od 2019 roku i od początku prowadzony przez Martę Manowską. Przez kilka lat emisji widzowie bardzo zżyli się z formatem i polubili uczestników. Randkowe show doczekało się już pięciu edycji. W jednej z nich udział wzięła Mariola Baruk. Kuracjuszka niemalże od razu skradła serca widzów. Po zakończeniu nagrań można śledzić jej dalsze poczynania w sieci. Niestety, tym razem seniorka miała przykre wieści dla swoich fanów. Pogrążona w smutku poinformowała, że straciła jedną z bliskich osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości"

"Sanatorium miłości". Mariola Baruk przekazała smutne wieści. Jest pogrążona w żałobie

Mariolę Baruk mieliśmy okazję poznać w czwartej edycji randkowego show, choć nie znalazła w nim upragnionej miłości, to nawiązała wiele trwałych przyjaźni. Kobieta na co dzień mieszka w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. W mediach społecznościowych chętnie relacjonuje chwile spędzone za oceanem. Na publikowanych relacjach często towarzyszą jej bliscy. Jak się okazuje, w rodzinie Marioli Baruk doszło właśnie do wielkiej tragedii. W niedzielę 3 grudnia seniorka poinformowała o śmierci ukochanej mamy. "Dzisiaj rano moje serce pękło na 1000, a może nawet na milion kawałków i nie da się go posklejać... Żegnaj mamusiu. Będę tęsknić za tobą. Kocham cię bardzo" - napisała. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci składali kondolencje i przesyłali wyrazy wsparcia.

"Sanatorium miłości". Szósty sezon już nagrany. Kiedy premiera?

Wszyscy, którzy czekali na szósty sezon "Sanatorium miłości" mogą mieć powody do radości. Marta Manowska ujawniła, że randkowy show został już nagrany. Przy okazji, uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, jak przebiegały prace na planie. Na Instagramie udostępniła film jednej z osób pracującej przy produkcji, na którym możemy zobaczyć przebieg prac ekipy filmowej. Niestety, jak na razie próżno tam szukać sylwetek kuracjuszy. Za to można jednak dostrzec fragment góralskiego tańca, co najprawdopodobniej oznacza, że najnowsza edycja została nakręcona w Krynicy-Zdroju. "Sanatorium miłości nagrane! Pozostawiam wspomnienia. Ten miesiąc był wielkim prezentem. Dziękuję, Marta za wszystkie emocje" - napisano. Być może podobnie, jak w poprzednich latach program trafi do emisji na początku roku. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.