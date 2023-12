"Taniec z Gwiazdami" to w ostatnim czasie jedna wielka niewiadoma. Zawieszony przez Edwarda Miszczaka show miał powrócić w wiosennej ramówce, ale szybko się okazało, że jego losy nadal są mocno niepewne. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że taneczny program ostatecznie ma jednak zagościć wiosną w Polsacie. Widzów mogą natomiast czekać spore zmiany w jego obsadzie.

Zobacz wideo Sykut-Jeżyna o możliwym powrocie "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska zamiast Iwony Pavlović?

Jak donosi tabloid, to nie Rochstar ma odpowiadać za produkcję nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", a funkcję producenta przekazano ponoć Jake Vision. Firma ma prowadzić już rozmowy z nowymi uczestnikami. Osobą, którą chce zaangażować do udziału w show, ma być Agnieszka Kaczorowska. Serialowa Bożenka z "Klanu" ma być zainteresowana powrotem do formatu, ale już nie w roli tancerki. "Wyraziła wstępną chęć udziału w projekcie, ale chciałaby zasiąść za stołem jurorskim" - podaje "Super Express", powołując się na swoje źródło. Tabloid informuje także, że w kuluarach pojawiły się spekulacje, iż Kaczorowska miałaby zająć miejsce Iwony Pavlović.

Agnieszka Kaczorowska Agnieszka Kaczorowska na otwarciu szkoły tańca, KAPiF.pl

Iwona Pavlović o powrocie do "Tańca z Gwiazdami"

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska z "Tańcem z Gwiazdami" związana była wcześniej od 2014 do 2018 roku. Na parkiecie partnerowali jej Rafał Maślak, Krzysztof Wieszczek, Łukasz Kadziewicz, Nikodem Rozbicki, Michał Malinowski oraz Antek Smykiewicz. Z Wieszczkiem wygrała zresztą 16. edycję show. Iwona Pavlović jest za to jedyną jurorką, która w programie pojawiała się we wszystkich dotychczasowych odsłonach. W połowie listopada w rozmowie z "Faktem" przyznała, że na razie nie ma żadnych informacji na temat powrotu tanecznego show. Nie ukrywała jednak, że chciałaby ponownie pojawić się za stołem jurorskim. "Bardzo tęsknię. Kocham ten program. Tak mi jest dziwnie tej jesieni, bo nie ma 'Tańca z Gwiazdami'. Też bym chciała, żeby był, ale czy tak będzie? To już nie od nas zależy. Czekamy. Myślę, że do końca roku decyzje będą zapadać, a my dowiemy się pewnie po Nowym Roku, co się dzieje" - powiedziała.