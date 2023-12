Program "Europa da się lubić", prowadzony przez Monikę Richardson, pojawił się na antenie TVP2 w 2003 roku i cieszył się ogromną popularnością wśród widzów. Format był emitowany do 2008 roku. W studiu gościli obcokrajowcy mieszkający w Polsce, którzy opowiadali o zwyczajach i kulturze w swojej ojczyźnie. Format wylansował wielu celebrytów, w tym m.in. Kevina Aistona, Conrado Moreno, Steffana Möllera czy Elisabeth Dudę. Postanowiliśmy sprawdzić, co dziś słychać u jednej z bohaterek show. Jak Elisabeth Duda wspomina udział w programie?

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o zmianach w TVP. Płacze za Sylwestrem Marzeń?

Elisabeth Duda w programie "Europa da się lubić". "Do dziś dostaję mnóstwo listów od fanów"

Elisabeth Duda pojawiła się w programie "Europa da się lubić" z powodu pochodzenia. Jej mama jest Polką, a tata - Francuzem. Duda urodziła się we Francji, dlatego w programie słyszeliśmy jej charakterystyczny akcent. Była jedną z najpopularniejszych uczestniczek show TVP2. W jednym z wywiadów wspomniała, że dzięki udziałowi w programie zainspirowała wielu widzów do nauki języka francuskiego. - Ludzie bardzo pozytywnie wspominają ten program i cały czas za nim tęsknią. Do dziś dostaję mnóstwo listów od fanów. Wszystkie zbieram, bo to dla mnie ogromna pamiątka. Wiele osób pisze mi, że byłam dla nich inspiracją i dzięki mnie zaczęli uczyć się francuskiego lub wyjechali do Francji - podkreśliła w rozmowie z Plejadą. Na fali popularności Elisabeth Duda pojawiła się m.in. w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami" i znalazła się na okładce "Playboya". Co robi dzisiaj?

Elisabeth Duda żyje między dwoma krajami. "Warszawa jest taki moim miastem, aby się, paradoksalnie, uspokoić"

Elisabeth Duda jest z zawodu aktorką. Skończyła wydział aktorski PWSTviT w Łodzi. Po tym, jak program "Europa da się lubić" zniknął z anteny, wróciła do grania. Wystąpiła m.in. w serialu "Niania", zagrała też w "Na dobre i na złe" oraz wielu innych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Kiedy zaczęła dostawać coraz mniej propozycji zawodowych, postanowiła wrócić do Francji.

Zastanawiałam się, po co to wszystko i po co poświęciłam tyle czasu temu zawodowi. Nie wiedziałam, czy to dlatego, że jestem słaba, czy może z jakichś innych powodów. Miałam poczucie, że nikt nie szanuje mnie jako artystki. Najgorszy w tym zawodzie jest brak wiary w siebie. U mnie on się pojawił i może dlatego też wyjechałam z Polski, bo liczyłam, że w Paryżu to się zmieni - powiedziała w rozmowie z serwisem Plejada.

Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Duda dostała angaż w teatrze i występowała w wielu produkcjach, co ciekawe, także polskich. - Paryż otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Nabrałam dystansu do siebie i świata. Zrozumiałam, że nie warto przejmować się jednym złośliwym zdaniem czy krzywym spojrzeniem. Trzeba robić swoje i choćby małymi krokami, ale dążyć do szczęścia i spełnienia - wyznała aktorka. W trakcie pandemii Elisabeth Duda odkryła nowe pasje.

Przez ten koronawirus rzeczywiście stałam się reżyserką, producentką, gdzieś tam rekwizytorką, dźwiękowcem, operatorem, oświetleniowcem i aktorką, ale zabawa jest fantastyczna - mówiła w wywiadzie ze stacją TVN.

Duda napisała też kilka książek o życiu we Francji. Obecnie aktorka podróżuje między Polską a Francją, gdzie pomaga rodzicom w prowadzeniu firmy. - Czasami warto się trochę pomęczyć, żeby piękne rzeczy w życiu realizować. (...) Dla mojego zdrowia psychicznego ta ambiwalencja pomiędzy Paryżem a Warszawą jest bardzo ważna. Warszawa jest taki moim miastem, aby się, paradoksalnie, uspokoić - mówiła w "Dzień dobry TVN". Aktorka na bieżąco relacjonuje swoje przedsięwzięcia na Instagramie. Jednym z ostatnich jej wydarzeń był koncert zespołu De Mono. "Zorganizowałam razem ze stowarzyszeniem kulturalne polsko- francuskie WISŁA koncert De Mono w Théâtre et cinéma Jacques Prévert Ville d’Aulnay-sous-Bois" - napisała w ostatniej publikacji. Materiał z wydarzenia zajdziecie na dole strony.

Elisabeth Duda w programie 'Europa da się lubić' fot. kapif.pl