To już kolejny odcinek dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Tym razem pary miały okazję poznać się bliżej. Było to dobre zakończenie dla Sary i Artura, a także Ani i Jakuba. Randkowe show pomogło im znaleźć drugie połówki. Bardziej skomplikowana sytuacja pojawiła się w przypadku Waldemara i Ewy. Para zdecydowanie ma jeszcze pewne sprawy do przegadania. Co jednak z Sarą i Dariuszem? Uczestniczka wyznała, że jest już pewna swoich uczuć. Zależało jej na tym, aby partner również coś zadeklarował. Co było dalej?

Od samego początku Nicola była pewna, że chce zbudować z Dariuszem prawdziwą relację. W odcinku show "Rolnik szuka żony" pokazywała, że jest pewna swoich uczuć. Zależało jej na tym, aby rolnik również zadeklarował, że zależy mu na czymś więcej. To jednak nie było takie proste. Mężczyzna stwierdził, że nie wie, czy Nicola jest jego wymarzoną partnerką. Stwierdził, że potrzebuje spędzić z nią więcej czasu. Póki co nie chciał podejmować żadnych decyzji, aby przypadkiem później nie zranić kandydatki. Nicola liczyła, że coś zmieni się podczas wspólnej kolacji. Niestety, ogromnie się zawiodła. Obecnie para nadal jest na etapie poznawania się. - Mam jakąś obawę, bo nie chcę być zraniona. Ale takie jest życie - przyznała Nicola. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Fani są załamani zachowaniem Dariusza. "Uciekaj"

Fani są załamani słowami Dariusza. Uważają, że od samego początku ma złe nastawienie w stosunku do swojej kandydatki. Widzowie czują żal, patrząc na Nicolę, która zabiega o względy rolnika. Są zdania, że uczestnik nie dość, że nie może się zdecydować, to jest niedojrzały. "Uciekaj dziewczyno, bo stać się na lepszego faceta", "Szkoda twojego czasu", "Przykro patrzeć, jak musi prosić o jego zainteresowanie", "Jest mi szkoda Nicoli, patrząc na to. Zero inicjatywy" - czytamy w mediach społecznościowych. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ekipa ruszyła podbijać TVP. "Waldi dopiął swego, a one jak milion dolarów"

'Rolnik szuka żony'. Dariusz i Nicola fot. facebook.com/Rolnik szuka żony TVP