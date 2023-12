Za nami kolejny odcinek dziesiątej programu "Rolnik szuka żony". Tym razem każda z par miała przestrzeń do tego, aby lepiej się poznać. Dwie z nich były pewne swoich uczuć. Sara i Artur oraz Ania i Kuba deklarują, że spotkali swoje drugie połówki. Dariusz i Nicola przyznali, że muszą dać sobie więcej czasu, aby zobaczyć, czy wyjdzie z tego coś więcej. A co z Waldemarem i Ewą? Sprawdźcie!

Zobacz wideo Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" tańczy na parkiecie. Obok niego tajemnicza kobieta

"Rolnik szuka żony". Waldemar i Ewa mają różne podejście. Uczestniczka nabrała dystansu

Początkowo Waldemar i Ewa dogadywali się świetnie. Na samym początku odcinka uczestnicy wybrali się na wycieczkę. Wydawać by się mogło, że między nimi było w porządku. Wszystko zmieniło się przy kolacji. - Miałam pewien dystans przez pewne sytuacje, ciężko mi nagle zrobić zwrot akcji, że jest inaczej. Waldek od różnych stron dał mi się poznać (...) Nie można budować na takiej niepewności - stwierdziła Ewa. O co chodziło? Kandydatce rolnika przeszkadzał fakt, że Waldemar nie przeprowadził rozmowy z rodzicami. Kobieta czuła ogromną niechęć z ich strony, pomimo tego, że jej zdaniem nie było do tego powodu. Była niezadowolona, ponieważ Waldemar obiecał, że rozmowa dojdzie do skutku. Sam rolnik przyznał, że również widzi awersję ze strony swoich rodziców. - Ty dobrze wiedziałeś, jak zareagowali na twój wybór. Jeśli ja nie odpowiadam, to nie chcę na siłę do siebie przekonywać (...) Nie chcę być przeszkodą. Czy ja zawiniłam? Wydaje mi się, że nic nie zrobiłam - powiedziała stanowczo uczestniczka show. Waldemar obiecał poprawę. Jak myślicie, co będzie dalej? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Jak wygląda relacja Anny i Kuby? Para ma poważne plany

Relacja Ani i Jakuba od jakiegoś czasu idzie w dobrym kierunku. Już na samym początku odcinka para wiedziała, że łączy ich coś więcej. Po jakimś czasie Anna wyznała, że jest już zakochana. W trakcie kolacji oboje wyznali, że chcą przenieść swoją relację na kolejny etap. Jakub zaproponował wspólne mieszkanie, a jego partnerka z wielką chęcią się zgodziła. Uczestnik show "Rolnik szuka żony" zadeklarował także, że myśli już o zaręczynach. Para planuje stworzyć również rodzinę. Na sam koniec oboje wyznali sobie miłość. - Musiałam poczuć, że serce mi coś mówi. Z Kubą mam takie uczucie, czuję, jakbym znała go rok. Jest to moja bratnia dusza - wyznała Ania w programie.