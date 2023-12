'MasterChef'. Znamy zwycięzcę 12. sezonu!

Program "MasterChef" gości na antenie TVN już od ponad dekady i nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Format doczekał się kilkunastu edycji. W niedzielę 3 grudnia poznaliśmy zwycięzcę 12. odsłony kulinarnego show. Kto zdobył tytuł "Mistrza Kuchni", 100 tys. zł i kontrakt na własną książkę z przepisami?

"MasterChef" - finał. Kto wygrał?

W 12. edycji programu "MasterChef" po raz pierwszy kulinarne popisy uczestników oceniało czworo jurorów. Do Magdy Gessler, Michela Morana i Anny Starmach dołączył bowiem Tomasz Jakubiak. W finale kulinarnego show zmierzyli się: Joanna Szymanowska, Gosia Szymonek, Karola Grzelak oraz Maciek Pisarczyk (odpał jako pierwszy). Decydująca konkurencja odbyła się w malowniczej miejscowości Saint-Lager na zamku Chateau De Ravatys. - To będzie najlepszy finał "MasterChefa" - powiedziała na początku odcinka Magda Gessler. Uczestnicy walczyli w dwóch etapach. Pierwszy z nich wyłonił najlepszą dwójkę, która stanęła do rywalizacji o główną nagrodę. W ścisłym finale znalazła się Joanna. - Jestem tak dumna z siebie - mówiła szczęśliwa, gdy poznała werdykt jurorów. Po kolejnej konkurencji radosną nowinę o przejściu do kolejnego etapu usłyszała Karola. - Nie wiem, o co chodzi. Co się dzisiaj stało. No super - podsumowała pełna emocji. Dziewczyny musiały przygotować trzy dania: przystawkę, danie główne i deser. Miały na to dwie godziny. Ostatecznie jurorzy zdecydowali, że znacznie lepiej poradziła sobie Joanna.

Asi bardzo gratuluje i będą się z nią cieszyć - mówiła po usłyszeniu werdyktu Karola.

Chciałabym dedykować całemu mojemu wsparciu, oni mi dali siłę, żebym uwierzyła w siebie i walczyła - mówiła zwyciężczyni po otrzymaniu statuetki.

"MasterChef". Niespodziewana sytuacja na planie

Zanim kucharze stanęli do walki o główną nagrodę, jurorzy rozmawiali z ich bliskimi, którzy przybyli do Francji. Szczególne poruszenie wywołał partner Karoli Grzelak. Mężczyzna wykorzystał okoliczności przyrody i powagę sytuacji, w jakiej znalazła się jego ukochana, i postanowił się jej oświadczyć. Oczywiście został przyjęty. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: "MasterChef". Niespodziewana sytuacja w finale. Wszystko na oczach jurorów i widzów. Poleciały łzy.

'MasterChef'. Niespodziewana sytuacja w finale. Wszystko na oczach jurorów i widzów. Poleciały łzy