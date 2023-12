Danuta Holecka ostatni raz w "Wiadomościach" widziana była w wydaniu z 17 listopada. Tymczasem wiadomo już, że szefowa flagowego serwisu informacyjnego TVP rozstaje się wkrótce ze stacją na własne życzenie. Ma odejść 12 grudnia za porozumieniem stron z rocznym wypowiedzeniem umowy. Spotkało się to z natychmiastową reakcją internautów, którzy ruszyli z pożegnalną akcją z przymrużeniem oka, która ma pobić rekordy oglądalności.

Zobacz wideo Katarzyna Warnke czeka na rozliczenia w TVP

Ostatnie "Wiadomości" z Danutą Holecką pobiją rekord oglądalności w TVP?

Tuż po ogłoszeniu odejścia Danuty Holeckiej z wizji na Facebooku ruszyła akcja pt: "Wielkie narodowe oglądanie ostatnich »Wiadomości« z Danutą Holecką", która cieszy się dużym odzewem ze strony internautów. Póki co chęć obejrzenia ostatnich "Wiadomości" prowadzonych przez Holecką, do tej pory zadeklarowało już ponad 6 tys. osób, a kolejne 29 tys. jest zainteresowanych włączeniem się do akcji. Emocje są cały czas podgrzewane. "Sytuacja jest niezwykle, nie bójmy się tego słowa, dramatyczna, a może nawet historyczna! Połączmy się w tej trudnej chwili w wielką wspólnotę gorących serc - dla pani Danuty! Apelujemy o dopisanie się do wydarzenia! Data może ulec zmianie, szanowni państwo, ale nasze gorące uczucie do pani Danuty - nie!" - stwierdzili administratorzy akcji w jednym z komentarzy.

Szanowni państwo, to straszne - niekwestionowana królowa polskiego kineskopu odchodzi! Bądźmy z nią w trakcie jej ostatniego występu! Bijmy rekord oglądalności dla Danuty! #DanutaNieOdchodź! - czytamy w opisie wydarzenia.

Danuta Holecka podjęła decyzję w sprawie przyszłości w TVP. Myśli o pracownikach

Danuta Holecka spędziła w TVP aż 30 lat

Danuta Holecka trafiła do TVP w 1993 roku po wygraniu konkursu na prezentera. Miała wtedy 25 lat i zanim zaczęła prowadzić "Wiadomości", przygotowywała relacje z obrad Senatu. Na swoim koncie ma też pracę w TVP Info czy TVP3 i takie programy jak: "Minęła dwudziesta", "Gość Wiadomości", "Echo dnia", "Dziennik regionów", "Oczy w oczy" i "Dziś wieczorem". W 2018 r. została powołana na członka XI kadencji Komisji Etyki TVP S.A. W dniu, w którym ogłoszono, że 12 grudnia 2023 roku rozstaje się w TVP, "Wiadomości" prowadziła Marta Kielczyk. Czy Danuta Holecka w swoim ostatnim programie pożegna się z widzami na wizji? Czekamy na rozwój wydarzeń. W ostatnich latach prezenterka była też szefową "Wiadomości". Kto zajmie jej miejsce? Obecnie w programie można oglądać też Edytę Lewandowską, Martę Kielczyk i Annę Bogusiewicz-Grochowską.

Danuta Holecka rozstaje się z TVP? Fot. Marek Podmokly / Agencja Wyborcza.pl