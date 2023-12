"Rolnik szuka żony". Ada surowo oceniła obecną edycję. Nie gryzła się w język

Michał i Ada poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Uczestnik oraz jego kandydatka wystąpili w dziewiątej odsłonie randkowego show. Para szybko zrozumiała, że jest sobie pisana. Tuż po odcinku finałowym doszło do zaręczyn. W lipcu 2023 roku zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Nie da się ukryć, że oboje zyskali dużą popularność w mediach społecznościowych. Ada często odpowiada na pytania fanów. Tym razem oceniła obecną edycję programu.

"Rolnik szuka żony". Ada wyznała, co sądzi o obecnej edycji programu. Zwróciła uwagę na ważną kwestię

Ada aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie jest obserwowany przez niecałe 100 tysięcy osób. Była uczestniczka co jakiś czas daje możliwość widzom na zadawanie pytań. Ostatnio opowiedziała między innymi o swoim życiu w małżeństwie i o tym, jak odnalazła się w nowej roli. To jednak nie wszystko. Jeden z fanów chciał wiedzieć, co Ada sądzi o obecnej edycji show "Rolnik szuka żony". Kobieta nie szczędziła słów. Dodała również, że to, co jest pokazywane na ekranie telewizji, nie zawsze łączy się z rzeczywistością. Zgadzacie się z nią? Więcej zdjęć Ady i Michała znajdziecie w galerii na górze strony.

W mojej opinii jest "ciężka". Dorośli ludzie z ogromnym bagażem doświadczeń i strachem w oczach przed zaufaniem (oczywiście nie wszyscy). Mimo to, mam nadzieję, że każdy wyniesie z programu to, co dla niego najlepsze (...) - napisała Ada na Instagramie.

"Rolnik szuka żony". Ada i Michał jeszcze niedawno wzięli ślub. Na ich uroczystości zabrakło prowadzącej randkowego show. Dlaczego?

Ślubem Ady i Michała żyło wielu fanów programu. Widzowie nie mogli się doczekać wyjątkowego dnia swoich ulubieńców. Zauważyli jednak pewien niepokojący szczegół. Na weselu brakowało pewnej osoby. Okazało się, że w wydarzeniu nie brała udział prowadząca randkowego show, Marta Manowska. Ada i Michał zostali zasypani pytaniami zatroskanych fanów. Świeżo upieczona żona odpowiedziała krótko i na temat. "Była przez nas zaproszona, ale przeprosiła nas i napisała, że jej nie będzie" - napisała wówczas. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ada na zdjęciu od fryzjera. Wielka przemiana przed ślubem