Niedawno zakończyła się kolejna edycja programu "The Voice of Poland". Widzowie Telewizji Polskiej nie będą musieli długo czekać na kolejny talent show w propozycjach stacji. Wkrótce rozpocznie się emisja piątego sezonu bliźniaczego formatu "The Voice Senior". Na wielbicieli programu o utalentowanych emerytach czeka tym razem sporo zmian. Nie zobaczymy już Małgorzaty Tomaszewskiej, a na miejsce Piotra Cugowskiego trafi inna piosenkarka.

"The Voice Senior". Piąty sezon przyniesie sporo zmian. Znikają dwie gwiazdy

Z informacji podanych przez Wirtualne Media wynika, że miejsce syna lidera Budki Suflera zajmie Halina Frąckowiak. Reszta składu pozostaje bez zmian - wciąż będziemy mogli oglądać Marylę Rodowicz, Alicję Węgorzewską oraz Tomasza Szczepanika. Z programem żegna się także Małgorzata Tomaszewska, która przygotowuje się do narodzin dziecka. Miejsce prezenterki zajmie Marta Manowska, która prowadziła już poprzednie edycje programu. Towarzyszyć jej będzie Rafał Brzozowski. Kiedy premiera nowego sezonu "The Voice Senior"? Program będzie emitowany przez siedem tygodni w soboty od 6 stycznia 2024 roku o godzinie 20.00 i 21.10.

'The Voice Senior' fot. Kapif

"The Voice Senior". Maryla Rodowicz podgrzewa atmosferę w czerwonym lateksie

Atmosferę nowym sezonem "The Voice Senior" podgrzewa jurorka Maryla Rodowicz. Artystka wrzuciła niedawno zdjęcie z planu programu. Widzimy na niej piosenkarkę ubraną w kostium podobny do tego, który w 2000 roku miała na sobie Britney Spears. "To nie jest przysięga, to "pacyfka" z planu "The Voice Senior". Oglądajcie, bo będą wzruszenia, będzie radość, będzie zabawa" - czytamy na Instagramie Maryli. Na zdjęciu pod wpisem widzimy uśmiechniętą Rodowicz w czerwonym lateksie, do którego dobrała liczne złote ozdoby. Fani piali z zachwytu, ale nie kryli też zaskoczenia. "Czy tylko ja widzę podobieństwo do Britney Spears?", "Nasza cudowna królowa estrady, pani Marylka", "Cała Britney" "Maryla, w tym kostiumie wyglądasz jak Britney" - czytamy w komentarzach. Faktycznie, ciężko zaprzeczyć podobieństwu. Wejdźcie tutaj, aby zobaczyć Marylę Rodowicz w czerwonym lateksie.

Maryla Rodowicz fot. Kapif