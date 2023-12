"Pytanie na śniadanie" od lat pojawia się na antenie TVP2. Prowadzący z uśmiechem na twarzy witają widzów i towarzyszą im przez cały poranek. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek prowadzą śniadaniówkę od września 2020 roku. Para tworzy zgrany duet nie tylko na arenie zawodowej, ale także w życiu prywatnym. W piątek 1 grudnia prowadzący przywitali się z widzami, a następnie prezenter miał dla nich nie lada nowinę. Jak się okazało, ten dzień był dla niego wyjątkowo ważny.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o wakacjach w Jordanii, z Kurzajewskim

"Pytanie na śniadanie". Maciej Kurzajewski przekazał radosną nowinę na wizji

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek przywitali się z widzami, po czym prezenter przejął pałeczkę. Wyjawił, że właśnie obchodzi swój jubileusz i świętuje 30-lecie pracy w Telewizji Polskiej. - Jeśli pytacie państwo, czy to będzie dobry dzień, to tak, zapewniamy, że będzie. Korzystając z okazji, chciałbym z tego miejsca pogratulować i podziękować moim kolegom i koleżankom, z którymi 30 lat temu zaczynałem pracę w Telewizji Polskiej - powiedział z uśmiechem od ucha do ucha. Trzeba przyznać, że w trakcie trwania śniadaniówki Maciej Kurzajewski nie krył poruszenia. Wiele razy dziękował za 30 lat pracy. Prezentera wsparła ukochana. Katarzyna Cichopek nie tylko mu pogratulowała, ale także zdobyła się na czuły gest i lekko go przytuliła. - Gratulacje! 30 lat - powiedziała. Podczas odcinka prowadzący jeszcze kilkakrotnie nawiązali do jubileuszu. Wspomnieli również, że zamierzają zorganizować imprezę z tej okazji, jednakże jak do tej pory nie zdecydowali się na ujawnienie jakichkolwiek szczegółów.

"Pytanie na śniadanie". Kurzajewski świętuje jubileusz. Widzowie przesyłają życzenia

W mediach społecznościowych programu zamieszczono wpis zachęcający do oglądania. Widzowie szybko podchwycili, że jeden z prowadzących obchodzi jubileusz i ruszyli do składania życzeń. W mgnieniu oka pod postem pojawiły się liczne komentarze. "Kolejnych 30 lat w telewizji życzę" - napisała jedna z internautek. "Wszystkiego najlepszego dla pana Macieja z okazji 30-lecia pracy zawodowej!" - dodała kolejna. "Moi ulubieni prowadzący" - stwierdziła następna. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek na planie 'Pytania na śniadanie' fot. Plotek Exclusive