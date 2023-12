Dagmara Kaźmierska, znana z "Królowych życia", wzięła udział w nowym programie Polsatu, który już 11 grudnia będzie miał swoją premierę. Tytuł randkowego formatu mówi sam za siebie. - "Dagmara szuka męża". Tytułowa bohaterka przemierzy Polskę, aby znaleźć odpowiedniego kandydata, W tej podróży nie będzie sama, bo towarzyszyć będzie jej syn Conan oraz przyjaciel Jacek Wójcik. W ostatnim wywiadzie celebrytka otworzyła się na temat łączącej ich relacji.

"Królowe życia". Dagmara Szczerze o relacji z Jackiem Wójcikiem. "To moja psiapsi"

Dagmara Kaźmierska w podkaście serwisu Pomponik.pl opowiedziała o swojej przyjaźni z Jackiem, którego widzowie także znają z formatu "Królowe życia" i przyznała, dlaczego, skoro tak świetnie się dogadują, to właśnie z nim nie mogłaby stworzyć pary. - Jak ja bym mogła? Przecież to jest moja psiapsi! Jak on by się położył obok mnie w łóżku, a ja obok niego, to byśmy się śmiali do rana - powiedziała Kaźmierska. Celebrytka wyznała, że między nią a Jackiem nigdy nie zaiskrzyło.

Relacja od początku pomiędzy nim a mną była kumpelska. Jeżeli przyjaźń między kobietą a mężczyzną trwa tyle lat, to nie będzie w tym namiętności, ona się już nie pojawi - wyznała.

"Królowe życia". Dagmara Kaźmierska o przyjaźni z Edzią. "Mało za kim tęsknię z przeszłości, ale za tą Edzią tęsknię"

W podkaście serwisu Pomponik.pl został też poruszony temat Edzi, przyjaciółki Dagmary Kaźmierskiej z programu "Królowe życia". O rozpadzie ich relacji było swego czasu głośno w mediach. Celebrytka przyznała, czy ma nadal żal do byłej przyjaciółki. - To było chwilowe (...) Ja nie umiem się długo gniewać. Później były uszczypliwości między nami - niepotrzebne tak naprawdę. Ja za niewieloma osobami tęsknię - ja nie patrzę w tył. (...) Mało za kim tęsknię z przeszłości, ale za tą Edzią tęsknię - wyznała. Czy między paniami jest jeszcze szansa na pogodzenie? Jak się okazuje, Kaźmierska nie przekreśliła takiej możliwości. - Podejrzewam, że będzie taki moment, że pójdę do Edzi. (...) Nie wiem, muszę to do końca czuć (...) Uważam, że nie stało się między nami tak dużo złego, żeby kiedyś się nie pogodzić na nowo - podsumowała.