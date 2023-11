Krzysztof dał się poznać w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Według nowych ekspertek idealnie pasował do Magdy. W ostatnim odcinku eksperymentalnego show wyszło na jaw, że para chce kontynuować swoje małżeństwo. Później wszystko się zmieniło. Fani nie kryli zdziwienia, gdy mężczyzna poinformował o rozstaniu z żoną w mediach społecznościowych. Na jego profilu na Instagramie pojawiło się wówczas oświadczenie. Ostatnio postanowił zdradzić, czemu w ogóle wziął udział w show.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czemu Krzysztof zgłosił się do programu? Opisał wszystko na Instagramie

Krzysztof z programu "Ślub do pierwszego wejrzenia" aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jego instagramowy profil jest obserwowany przez ponad 30 tysięcy użytkowników. To właśnie w sieci pojawiają się informacje na temat życia uczestnika. Ostatnio Krzysztof pokusił się o szczere wyznanie. Opowiedział o tym, co skłoniło go do podjęcia poważnej decyzji, jaką jest udział w show. Wyznał, że jego specjalnym znakiem, który pojawia się w trudnym czasie, jest motyl. Gdy tylko go zobaczy, wie, że zmierza w dobrym kierunku. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce tuż przed zgłoszeniem do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Więcej zdjęć Krzysztofa znajdziecie w galerii na górze strony.

Zanim zgłosiłem się do programu, spacerowałem po parku i rozważałem swoją decyzję. W pewnym momencie piękny motyl usiadł mi na ręce. To był dla mnie jasny znak, że powinienem pójść za głosem swojego serca (...) Teraz gdy skończył się pewien etap w moim życiu, motyl dziś ponownie się pojawił. To może być znak, że nadchodzą kolejne zmiany. Może to być nowa praca, nowy związek lub po prostu nowy etap w moim osobistym rozwoju - napisał na profilu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof nie płacze po zerwaniu? Ma kontakt z innymi uczestniczkami z programu

Krzysztof bez wahania przyznał, że nie udało mu się znaleźć miłości w programie. Jego małżeństwo z Magdą nie powiodło się na dłuższą metę. Dzięki randkowemu show uczestnik poznał jednak inne kobiety. Wśród nich była między innymi Ania z drugiego sezonu oraz Anita z trzeciej odsłony programu. Ostatnio cała trójka opublikowała zdjęcie na profilu na Instagramie. Na ich twarzach zagościły wówczas promienne uśmiechy. Wygląda na to, że pomimo trudnego czasu, Krzysztof dobrze znosi rozstanie. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek przekazali radosną nowinę. Padła jasna deklaracja

