38-letni Casey King jest jednym z bohaterów programu "Rodzina wielkiej wagi". Mężczyzna już jako dziecko nie prowadził zdrowego trybu życia. Jadł bardzo tłuste potrawy, a czas po szkole spędzał przed ekranem komputera. Kilkadziesiąt lat złych nawyków żywieniowych i brak aktywności fizycznej spowodował u mężczyzny chorobliwą nadwagę. Jedna przykra sytuacja nakłoniła go do zmian. Gdyby nie ten incydent, prawdopodobnie nie zgłosiłby się do programu.

"Rodzina wielkiej wagi". Casey King zaklinował się pod prysznicem. "Ledwo mogłem oddychać"

Casey King jako dziecko zajadał się frytkami zatopionymi w oleju. Przez nadwagę unikał kontaktu z rówieśnikami i nie wychodził z domu. Czas spędzał, oglądając telewizję i grając w gry na komputerze. - Byłem wyrzutkiem społecznym (...). Miałem tylko kilkoro przyjaciół. Jedzenie było wówczas jedyną rzeczą, która sprawiała, że czułem się szczęśliwy - wspominał w programie. Tak King spędzał kolejne lata swojego życia, zajadając smutki. Przebudzenie nastąpiło w 2014 roku. Wszystko przez jeden incydent, do którego doszło w domu mężczyzny. Casey zaklinował się w kabinie prysznicowej i nie mógł się wydostać. Tak w jego życiu zaczęła się prawdziwa rewolucja.

Byłem wyczerpany, ledwo mogłem oddychać. Nie mogłem ustawić się tak, aby wydostać się o własnych siłach, więc po prostu siedziałem pod prysznicem przez 11 godzin - wyznał.

"Rodzina wielkiej wagi". Case King dokonał niemożliwego. Schudł 260 kg! "Dzięki twojej historii zmieniłem swoje życie"

Casey King walkę z chorobliwą otyłością zaczął od operacji zmniejszania żołądka. Następna była dieta i plan aktywności fizycznej. Tym zajęli się specjaliści w programie, którzy opracowali dokładne wytyczne. Efekty są spektakularne. Uczestnik programu może być dumny z tego, co udało mu się osiągnąć. Dzięki determinacji, ciężkiej pracy i całkowitej zmianie dotychczasowych nawyków żywieniowych schudł aż 260 kilogramów. "Niesamowite, czego udało ci się dokonać", "Twoja historia jest bardzo inspirująca", 'Dzięki tobie ja też zmieniłem swoje życie" - czytamy w komentarzach na profilu mężczyzny na Instagramie. To właśnie tam często dzieli się efektami swojej przemiany i inspiruje innych.