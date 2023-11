Jakiś czas temu zakończyła się ósma edycja programu "Love Island. Wyspa miłości". Zwycięzcami tej odsłony zostali Laura i Armin. Para, jako jedna z niewielu, wytrwała ze sobą do zakończenia randkowego show. Ich współuczestnicy po finale postanowili "zamienić" się swoimi partnerami. Nie obyło się też bez afery - Jaqueline nakryła Karolinę i Bartka na zdradzie. Wygrana para starała się jednak nie mieszać w konflikty. Jak przyznał Armin, w planach było stworzenie prawdziwej relacji. Czy razem z Laurą wytrwali w postanowieniu?

"Love Island". Laura i Armin są dalej razem? Co słychać u zwycięzców ósmej edycji programu?

Laura i Armin z ósmej edycji "Love Island. Wyspy miłości" skradli serca fanów. Po zakończeniu show widzowie zastanawiali się, co dalej będzie z ich relacją. Uczestniczka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio świętowała 21. urodziny. Z tej okazji na profilu na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie z Arminem. Na relacji można było również zauważyć, że tego dnia para nie szczędziła sobie czułości. My patrzymy jednak na opis. Bohaterka show postanowiła podzielić się przemyśleniami na temat związku. "Staramy się i pracujemy nad tym, by ta magia między nami została i nawet na chwilę nie uciekała… Tworzenie życia z drugą osobą to kręta droga, lustro, które pokazuje największe lęki, ale też sprawia, że zaczynasz kochać siebie bardziej. Chociaż wydawało się to już nie do osiągnięcia, a jednak życie zaskakuje nas cały czas" - wyznała pod fotografią z Arminem. Wygląda na to, że związek uczestników "Love Island" ma się świetnie. Więcej zdjęć bohaterów znajdziecie w galerii na górze strony.

"Love Island". Laura i Armin wygrali w programie pokaźną sumę pieniędzy. Na co ją wydali?

Tuż po wygranej Laura i Armin otrzymali pokaźną sumę pieniędzy. Uczestnicy "Love Island, Wyspy miłości" mogą zdobyć aż 100 tysięcy złotych. Bohaterowie zdradzili, na co przeznaczą kwotę. Armin jakiś czas temu wyznał, że chce inwestować w kryptowaluty. Z kolei Laura postanowiła skupić się na sobie. - Myślałam, żeby zacząć coś z fotografią i jakaś podróż na pewno - wyznała jakiś czas temu.