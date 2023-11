Sylwia Wysocka w ciągu ostatnich lat bardzo wiele przeżyła. Aktorka została brutalnie pobita przez partnera i przechodziła długi proces rekonwalescencji. Przez kolejne lata walczyła o sprawiedliwość w sądzie, zmagała się z ogromnymi problemami finansowymi i długo dochodziła do zdrowia. Po dłuższej przerwie aktorka wróciła do grania. Wygląda na to, że znów zobaczymy ją w "Klanie". Jedna z głównych aktorek z produkcji TVP1 udostępniła właśnie wspólne zdjęcie z garderoby. Wysocka w serialu wcielała się w kardiolożkę Alinę Paskudzką-Rogowską, która rozbiła małżeństwo Elżbiety (Barbara Bursztynowicz) i Jerzego Chojnickich (Andrzej Grabarczyk). Grana przez nią postać znowu namiesza?

"Klan". Sylwia Wysocka wraca na plan. Barbara Bursztynowicz pokazała wspólnie zdjęcie z aktorką

Sylwia Wysocka po raz pierwszy pojawiła się w "Klanie" w 2006 roku. Odeszła z serialu i na plan powróciła dekadę później. W ostatnich latach aktorka nie mogła pracować. W 2021 roku Wysocka została zepchnięta ze schodów przez byłego partnera. - To cud, że nie wpadłam w depresję, że nie wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym, a biorąc pod uwagę, że prawie przez pół roku nie mogłam pracować, nie stać mnie na prywatną terapię. Z kolei na NFZ musiałabym czekać ponad trzy lata. Muszę radzić sobie sama - wyznała w rozmowie z "Twoje Imperium". Wysocka bardzo dużo czasu spędziła w szpitalu, miała m.in. złamany kręgosłup i inne liczne złamania. Wygląda jednak na to, że po traumatycznych przeżyciach znów wraca na plan. Barbara Bursztynowicz wcielająca się w "Klanie" w rolę Elżbiety Chojnickiej właśnie udostępniła wspólne zdjęcie z koleżanką, które zrobiła w garderobie. Panie są uśmiechnięte i wyraźnie dopisują im dobre humory. Biorąc jednak pod uwagę historię związaną z postacią graną przez Wysocką, Elżbieta Chojnicka na pewno nie będzie równie szczęśliwa z jej powrotu. Widzowie już niebawem dowiedzą się, czy Alina znowu namiesza w ich małżeństwie.

Barbara Bursztynowicz i Sylwia Wysocka na planie serialu 'Klan'. Sylwia Wysocka wróciła do 'Klanu'. Fot. instagram.com/basia_bursztynowicz

Sylwia Wysocka długo dochodziła sprawiedliwości. "Zawiodłam się na organach ścigania, czyli policji i prokuratorze"

Sylwia Wysocka przeżyła prawdziwy koszmar, który zgotował jej były partner. - Najgorsza jest nienamacalna przemoc psychiczna, bo sączy się niczym trucizna, niezauważalnie, powolutku paraliżując zdrowy osąd sytuacji. To wszystko jest bardzo skomplikowane, ale trzeba podjąć walkę, żeby się uratować - wyznała w rozmowie z "Twoje Imperium". Jej były partner już wcześniej miał założoną Niebieską Kartę. Aktorka pozwała byłego partnera i długo walczyła o sprawiedliwość w sądzie. - Zawiodłam się na organach ścigania, czyli policji i prokuraturze, jak i na organach sprawiedliwości, czyli sądach. Nie wyobrażałam sobie, że to tak wygląda. (...) Będąc osobą medialną, mam tak duże problemy, aby udowodnić prawdę i walczyć o sprawiedliwość, to co mają powiedzieć kobiety z prowincji, z małych miasteczek, ze wsi - mówiła w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Po ponad dwóch latach doczekała się wyroku. Sąd uznał mężczyznę winnym zarzucanych mu czynów i nakazał pokrycie kosztów sądowych i zapłatę 20 tysięcy złotych grzywny. Aktorka została zapytana o to, czy zamierza złożyć apelację. - Rozważam taką możliwość, ale nie podjęłam jeszcze decyzji. Dla mnie najważniejsze jest to, że został uznany winnym - wyznała w rozmowie z "Na Żywo".