Jaqueline była uczestniczką ostatniego sezonu "Love Island" i na wyspie stworzyła parę z Bartkiem. Ich relacja rozpadła się krótko po finale z powodu zdrady. Po powrocie do Polski uczestniczka wyjawiła, że przyłapała partnera w łóżku z Karoliną. To rozpoczęło trwające kilkanaście dni przepychanki w internecie. Ostatecznie Bartek do wszystkiego się przyznał i przeprosił Jaqueline. "Przeprosiny przyjęte. Wszystkiego dobrego" - podsumowała krótko i zajęła się swoim życiem. Niedawno uczestniczka show udostępniła zdjęcia i filmiki z weekendowego wypadu do klubu, gdzie wybrała się z innym mieszkańcem swojej edycji "Love Island", Łukaszem. Na parkiecie doszło nawet do pocałunku. Podczas Q&A z fanami Jaqueline wyznała, jak zaczęła się ich relacja.

"Love Island". Jaqueline i Łukasz są razem. Uczestniczka wyznała, kiedy zaiskrzyło

Zdjęcia Jaqueline i Łukasza z "Love Island" rozgrzały internet do czerwoności. Nikt nie spodziewał się takiego duetu. Uczestnik show próbował stworzyć ns wyspie związek z Weroniką, ale jedynie irytował partnerkę, więc szybko się rozstali. Kiedy Jaqueline zorganizowała Q&A na Instagramie fani od razu postanowili poruszyć temat Łukasza i dowiedzieć się, jak do tego doszło i czy nadal są razem. "Tak trwa. Sami byliśmy tym faktem zaskoczeni, bo nie patrzyliśmy na siebie pod kątem relacji damsko-męskiej. W programie się bardzo polubiliśmy, ale raczej mieliśmy siebie w kategorii "Friend zone" - zaczęła Jaqueline. W dalszej części uczestniczka "Love Island" opowiedziała, od czego się wszystko zaczęło. "Kiedy dołączyłam do programu, było nas chyba 14 i wbrew pozorom nie było czasu, żeby pogadać z każdym. Np. z Adamem czy Bartkiem strażakiem dopiero udało mi się pogadać na trzeci dzień. Wszystko zaczęło się od imprezy, którą zorganizowaliśmy po programie dla Islanderów. Było nam tak miło i naturalnie razem, że Łukasz został u mnie kilka dni" - wyznała Jaqueline. Uczestniczka show powiedziała też, jak często widuje się z Łukaszem i obiecała, że będzie publikować więcej wspólnych zdjęć.

Widujemy się weekendami, bo mieszkamy około półtorej godziny drogi od siebie. Chociaż w kolejny weekend wyjeżdżam, więc teraz pobijemy rekord w niewidzeniu się. To jest skrócona wersja, może kiedyś wam opowiem dłuższą, która jest powiązana ze snem na kilka dni przed tą imprezą - wyznała Jaqueline.

'Love Island'. Jaqueline, Bartek fot. instagram.com/jaqueline.sgonina; lukasz.pietrzak_

"Love Island". Jaqueline zapytana o dzieci. "To było zawsze moje największe marzenie"

Wśród pytań zadanych Jaqueline pojawił się też wątek dzieci. Jedna z internautek zapytała modelkę, czy chciałaby w przyszłości zostać mamą. Uczestniczka opublikowała zdjęcia z młodszą siostrą, 12-letnią Gaią. "Bardzo, to było zawsze moje największe marzenie. Kocham dzieci, wiele lat pracowała jako opiekunka i kilka miesięcy w żłobku. Na razie nie udało mi się stworzyć takiego domu z partnerem, abym chciała sprowadzić do niego dziecko. Do tego potrzebna jest miłość i bezpieczeństwo" - wyznała Jaqueline. Czy to właśnie Łukasz będzie tym, z którym uda się stworzyć bezpieczną przystań? Czekamy na rozwój sytuacji.