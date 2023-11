"Chłopaki do wzięcia" to serial dokumentalny emitowany na antenie Polsat Play od 2012 roku. Program szturmem zdobył sympatię widzów, a nieco nieporadnym i zagubionym kawalerom kibicuje cała Polska. W jednym z sezonów polsatowskiego show pojawił się Łukasz. Mężczyzna na co dzień używa pseudonimu "Pan Eksperyment", a jego styl życia jest dość nietypowy. Łukasz jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i pochodzi z Żyrardowa, a jego niecodzienna pasja stała się utrapieniem dla sąsiadów. "Pan Eksperyment" jest bowiem zbieraczem, a jego pokaźna kolekcja zalewa już nie tylko mieszkanie, ale również podwórko mężczyzny. Mimo oryginalnego stylu życia Łukaszowi udało się znaleźć w programie miłość. Uczestnik poznał Ulę, z którą z czasem wspólnie występował w show, tworząc parę "Państwa Eksperymentalskich". Co dziś u nich słychać?

"Chłopaki do wzięcia". Pamiętacie "Eksperymentalskich"? Po latach wrócili do programu

Po ponad dwuletniej przerwie "Państwo Eksperymentalscy" ponownie pojawili się w "Chłopakach do wzięcia". Łukasza i Ulę można było oglądać w 364. odcinku programu, gdzie pokazali obecne życie. Para nie mieszka już w dawnym domu Łukasza, w którym zbierał przedmioty. "Eksperymentalscy" mieszkają w lokum udostępnionym przez ich znajomych. - Nasi znajomi podjęli decyzję o wyprowadzce, bo gdzieś dalej się przeprowadzali, a mieli taki domek od jakiegoś czasu i pomyśleli o nas. Znali naszą sytuację. Wiedzieli, że nie mamy gdzie mieszkać, bo wiedzieli, jak wyglądał dom, w którym mieszkaliśmy z Łukaszem - wyznała Ula przed kamerami programu.

"Chłopaki do wzięcia". Łukasz stara się walczyć ze swoim zbieractwem

Łukasz postanowił także zerwać ze swoim przyzwyczajeniem do zbierania przedmiotów, co widać po ich nowym wnętrzu. Wciąż walczy jednak z chorobą, bowiem jego partnerka znajduje zachomikowane rzeczy na działce. Para mieszka w zadbanym domku otoczonym lasem, przez co obydwoje mogą korzystać z dobrodziejstw natury. Podkreślili jednak, że nie wiążą z nowym miejscem dłuższej przyszłości, gdyż położenie działki nie jest korzystne dla uprawy warzyw.

