Dagmara Kaźmierska została zapytana przez portal Party o opinię na temat najgorętszego nazwiska w polskim show-biznesie 2023 roku - Caroline Derpieński. "Królowa życia" przyznała bez ogródek, że pała sympatią do młodszej koleżanki z branży. Zauważyła, w jak krótkim czasie udało jej się być na językach polskich mediów. - Ta dziewczyna miała jakiś swój cel ''być sławną w naszym kraju''. Wdarła się przebojem, wdarła się z impetem, jest wszędzie, codziennie o niej ktoś pisze, a przy tym jest zabawna - przyznała Kaźmierska.

Dagmara Kaźmierska wprost o Caroline Derpienski. Zwraca uwagę na jedno

- Ta dziewczyna się wzięła nagle znikąd i w ciągu sekundy opanowała polski rynek. Wszyscy mówią o Caroline, przytaczają jej śmieszne powiedzonka. Caroline, mam wrażenie i ja tak uważam, że głupek nie zaszedłby tak daleko - oceniła Dagmara. "Królowa życia" jest ponadto przekonana, że Derpieński tak naprawdę ma duży dystans wobec siebie i nie traktuje swojej obecności w mediach poważnie. Kaźmierska zwróciła także uwagę na jedno - według jej oceny Derpienski plusuje tym, że nie jest wulgarna. - Ona nie jest wulgarna, nie przeklina, nie toczy z kimś wulgarnie potyczek słownych. Coś powie, ale nie po chamsku i to mi się w niej podoba - powiedziała Dagmara.

Dagmara Kaźmierska odniosła się do słów Caroline Derpieński na jej temat

Kaźmierska odniosła się także do wypowiedzi Derpieński na jej temat. Przypominamy, że jakiś czas temu Caroline radziła Kaźmierskiej "złapanie vibe'u z Miami", przyznając przy tym, że nawet jej nie kojarzy. - Kto to jest? Chyba kojarzę ją z TikToka. Ona jest taką polską wersją mnie? - zapytała w rozmowie z Jastrząb Post. - To muszę się z nią poznać. Dagmara oglądaj mnie, może spotkamy się w Miami i podłapiesz trochę amerykańskiego vibe'u - powiedziała kolejno. Co na to Dagmara? Wypowiedź Caroline niezwykle ją rozśmieszyła. - Słyszałam, jak o mnie mówi (...) że chciałaby, żebym złapała vibe z Miami. Chciało mi się tak śmiać. (...) Dziecko kochane, ja w Miami byłam, zanim ty się urodziłaś. Dziecko, ja vibe Miami to dawno czułam. Ale oczywiście nie pomyślałam o tym ze złością, bo ona chyba też nie miała niczego złego na myśli - przyznała Dagmara Kaźmierska.

