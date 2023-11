28 listopada zmarł Gabriel Seweryn, projektant znany z programu "Królowe życia". Miał 56 lat. Zaledwie kilka godzin przed śmiercią prowadził transmisję live na Instagramie, na której szlochając, informował o tym, jak bardzo źle się czuje. "Ja sobie nie wymyślam. Przyjechali i co? Przyjechało pogotowie i cyrki odstawia, zamiast mi pomóc k***a (...). Mnie tu dusi (...). Ja naprawdę umrę. Tu mnie dusi" - słyszymy we fragmencie, który krąży w sieci. Śmierć Gabriela Seweryna potwierdziła w rozmowie z portalem glogow.naszemiasto.pl Ewa Todorov, rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego. W sieci spływają kondolencje po śmierci celebryty. Kilka poruszających słów opublikowała także Laluna, która znała projektanta z programu "Królowe życia".

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Wykryto u niej stwardnienie rozsiane [WYWIAD PLOTKA]

"Królowe życia". Laluna opublikowała poruszające słowa po śmierci Gabriela Seweryna. "Nie znacie dnia, ani godziny"

Laluna i Gabriel Seweryn byli bohaterami popularnego formatu stacji TTV "Królowe życia". Program nie jest już emitowany, ale był bardzo lubiany przez widzów, a jego uczestnicy szybko stali się popularni w sieci. Po zakończeniu emisji show o Lalunie ostatnio najgłośniej jest w kontekście jej kolejnych zabiegów medycyny estetycznej, na które się decyduje, czy udziału w galach typu freak fight. Celebrytka poruszona tragicznymi wieściami zdecydowała się zareagować na śmierć serdecznego kolegi z planu. Swoją reakcję opublikowała na InstaStories. Uczestniczka show TTV pokazała nagłówek Gazety Wrocławskiej z informacją o śmierci projektanta i dodała kilka słów od siebie.

Spoczywaj w pokoju, amen. Za szybko nas opuściłeś... Dlatego tyle razy mówię, dbajcie o każdą chwilę w swoim życiu, bo nie znacie ani dnia, ani godziny - podsumowała celebrytka.

'Królowe życia'. Laluna pożegnała Gabiela Seweryna fot. instagram.com/lala_laluna_official

"Królowe życia". Gabriel Seweryn niedawno ogłosił bankructwo. Mówił o wypaleniu zawodowym