"Love Island" to jedno z najpopularniejszych reality show. Przez kilka lat emisji format zyskał wielu sympatyków, którzy z zaciekawieniem śledzą dalsze poczynania uczestników. Ostatnio widzowie mieli okazję oglądać ósmą odsłonę randkowego show. Trzeba przyznać, że działo się w niej naprawdę sporo, a fani na nudę czy brak emocji z pewnością narzekać nie mogli. Choć od wielkiego finału minęło już kilka tygodni, to działania uczestników można śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co u nich słychać? Jedna z finałowych par właśnie potwierdziła rozstanie.

"Love Island". Afera po finale

Przypominamy, że do finału ósmej edycji dostały się cztery pary. Dzięki głosom widzów zwycięzcami zostali Laura i Armin. Drugie miejsce przypadło Jaqueline i Bartkowi. Na trzecim miejscu uplasowała się Karolina z Rafałem. Ostatnią pozycję zajęła Oliwia z Adamem. Mało kto spodziewał się, że tuż po wielkim finale między uczestnikami rozpęta się kolejna drama. A jednak. Jaqueline oświadczyła na Instagramie, że wraca do Polski jako singielka. Okazało się, że nakryła Bartka i Karolinę w dwuznacznej sytuacji. Ci nie mieli sobie jednak nic do zarzucenia. Twierdzili, że to, co ich łączy, jest szczere. Mimo to zachowanie tej dwójki odbiło się szerokim echem w sieci. Do sprawy włączyła się sama prowadząca. Po tych wydarzeniach Bartek zdecydował się wystosować specjalne oświadczenie, w którym oficjalnie przeprosił Jaqueline.

"Love Island". Finałowa para potwierdza rozstanie

To, co wydarzyło się po finale, z pewnością dało widzom nadzieję, że Bartek i Karolina stworzą parę po programie. Przez jakiś czas relacjonowali wspólnie spędzane momenty i wydawało się, że spijają sobie z dzióbków. Mimo to od jakiegoś czasu przestali się razem pokazywać. Fani zaczęli się dopytywać, co dalej z ich relacją. Wygląda na to, że Bartek postanowił raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości. Jak się okazuje, jego związek z Karoliną nie przetrwał. Uczestnicy definitywnie zakończyli znajomość.

Cały czas mam zapchaną skrzynkę pytaniami o Karolinę, więc to najwyższy czas, aby wam to powiedzieć. Z Karoliną spróbowaliśmy, stety niestety nie wyszło, takie jest życie. Każde z nas idzie w swoją stronę i myślę, że na tym to zostawmy - oznajmił na InstaStories.

"Love Island". Jaqueline komentuje rozstanie Bartka i Karoliny

Do zaistniałej sytuacji postanowiła odnieść się Jaqueline. Uczestniczka przeprowadziła na Instagramie słynną serię pytań Q&A. Jedno zapytanie dotyczyło relacji Karoliny i Bartka. Internautka bez owijania w bawełnę napisała wprost. "Słyszałaś już o końcu miłości B&K? To było do przewidzenia" - stwierdziła. Jaqueline nie pozostawiła jej bez odpowiedzi. "Szkoda. Wydawało mi się, że do siebie pasują" - napisała. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?