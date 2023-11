W najnowszym odcinku "Milionerów" obok Huberta Urbańskiego zasiadł pan Łukasz z Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzna najszybciej odpowiedział poprawnie na pytanie eliminacyjne. Uczestnik na co dzień zajmuje logistyką. W turnieju radził sobie nad wyraz dobrze, niestety pytanie za 250 tys. zł wyeliminowało pana Łukasza.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Nazwa sugeruje, że jest to sprzęt genialny

Hubert Urbański przeczytał pytanie i zaproponował cztery możliwe odpowiedzi.

A. toster

B. ekspres

C. mikser

D. prodiż

Pan Łukasz długo zastanawiał się nad pytaniem, próbując rozszyfrować, co dokładnie kryje się pod każdym wyrazem. Ostatecznie, po bezskutecznej rozmowie z przyjacielem postanowił zrezygnować z gry. Po zakończeniu Hubert Urbański zapytał uczestnika o swoje typy. Pan Łukasz powiedział, że gdyby grał dalej zaznaczyłby odpowiedź B - ekspres. Niestety ta nazwa była niepoprawna.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie. Wiedzieliście?

Poprawną odpowiedzią była opcja D - prodiż. Decyzja o rezygnacji na tym etapie gry okazała się zatem niezwykle trafiona. "Łukasz, jeszcze raz to powiem, z taką samą przyjemnością. 125 tys. zł. Bardzo ci dziękuję za świetną grę" - pożegnał z uśmiechem uczestnika Hubert Urbański.

"Milionerzy" Te pytania także sprawiły uczestnikom prawdziwy problem

W 694 odcinku pan Tomasz poległ na pytaniu o nazwę mieszkańca z "bykiem", czyli z błędem. Poprawną odpowiedzią okazał się wtedy Hażanin. Budowniczy elektrowni był bardzo blisko miliona. Niestety pytanie za 125 tys zł okazało się zbyt trudne. Z kolej w 667. odcinku "Milionerów" obok Huberta Urbańskiego zasiadł pan Jakub. Z początku żadne pytania nie sprawiały mu większego problemu. Dopiero zagadnienie związane z metalem przyprawiło go o zawrót głowy. Na szczęście uczestnik miał jeszcze trzy koła ratunkowe i by odpowiedzieć poprawnie na to pytanie, musiał wykorzystać je wszystkie. ZOBACZ TEŻ: "Jeden z dziesięciu". Artur Baranowski w "Milionerach"? Znajomi się wygadali. Nie ten poziom