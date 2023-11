Format programu na żywo rządzi się swoimi prawami, a ulubionym elementem widzów są nieoczekiwane wpadki, do jakich dochodzi na planie. Zakłopotani prowadzący próbujący wybrnąć z potrzasku powodują sporo śmiechu. Tym razem do jednej z takich sytuacji doszło w ostatnim wydaniu "Pytania na śniadanie" na antenie TVP2, który prowadziła Ida Nowakowska w duecie z Tomaszem Wolnym. Prezenterka przeceniła swoje umiejętności ekwilibrystyczne i... "rozsadziła" granat.

"Pytanie na śniadanie". W studiu doszło do "eksplozji". "Granat już rozsadzony. Szczęście rozeszło się po studiu"

Wtorkowe wydanie "Pytania na śniadanie" prowadził jeden z ulubionych duetów widzów, czyli Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Na początku programu prowadzący przedstawili Tomasza Królikowskiego, który w tym wydaniu zajął się gotowaniem. Kucharz już od samego rana był w wyśmienitym humorze i beztrosko podrzucał owoc granatu. Namówiony przez Tomasza Wolnego, rzucił dorodny owoc w stronę prowadzących, którzy mieli w planach go zręcznie przejąć i kontynuować program. Ida Nowakowska przygotowała się do złapania granatu, ale do tego aktu nie doszło. W wyniku nieporozumienia prowadzących owoc spektakularnie rozbryzgał się na ścianie studia. - Przepraszam. Myślałam, że ty złapiesz. Dzisiaj, jak widać, będzie z przytupem - podsumowała swoje "dzieło" Nowakowska. - Granat na Bliskim Wschodzie symbolizuje szczęście - dodała natchniona przez wydawczynię programu.

Granat już rozsadzony, dzisiaj ze sprzątaniem zejdzie nam się nieco dłużej (...) Szczęście rozeszło się po studiu - dorzucił Tomasz Wolny.

'Pytanie na śniadanie'. Wpadka na planie fot. screen TVP2

"Pytanie na śniadanie". Studio opanowali nietypowi goście. "Oni też chcą świętować"

11 listopada w studiu "Pytania na śniadanie" pojawiły się ekspertki od psów, wraz z czteronożnymi gośćmi. Tomasz Wolny pojawił się na planie śniadaniówki ze swoim psem Frajdą. Psi goście nie zareagowali jednak dobrze na pupila prowadzącego i zaczęły głośno szczekać. Wolny od razu zareagował i opuścił studio. - Pokażę jej super miejsce i zaraz wrócę - skwitował. Na tym nie koniec. W kolejnej scenie uwagę jednego z psów przykuł talerz ze świeżo upieczonymi rogalami świętomarcińskimi. Zwierzak wskoczył na stół i porwał ciasto i tym samym przejął całe show. - On też chce świętować - podsumowała roześmiana Ida Nowakowska. Więcej przeczytasz tutaj.

'Pytanie na śniadanie'. Ida Nowakowska, Tomasz Wolny fot. kapif.pl