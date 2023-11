Justyna i Przemek dali się poznać w ósmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para początkowo dogadywała się świetnie. Nie brakowało wyznań miłości czy planów na potomstwo. Z czasem jednak wyszło na jaw, że ta dwójka zupełnie do siebie nie pasuje. Eksperyment nie powiódł się na dłuższą metę. W 2022 roku para postanowiła się rozstać. Według doniesień Przemka, to jego dawna partnerka miała urwać kontakt za pomocą SMS-a. Niedawno uczestnicy programu zaskoczyli internautów. Niecały rok po rozstaniu doczekali się rozprawy rozwodowej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna i Przemek podjęli ważną decyzję. Ich drogi się rozeszły...

Justyna i Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowili rozejść się na dobre. Obecnie dawna para jest w trakcie rozwodu. Nie obyło się jednak bez skomentowania sytuacji w mediach społecznościowych. Przemek relacjonuje obserwatorom, jak to wygląda z jego strony. Ostatnio zaprezentował się w garniturze. Był to jego strój do sądu. "Ostatni akt czas zacząć. Trzymajcie kciuki. Jakiś rozdział w życiu zamknięty. Czas na kolejny" - podpisał zdjęcia na Instagramie. Justyna postanowiła się wypowiedzieć na temat sytuacji. Kobieta nie szczędziła słów. Pokusiła się o złośliwości pod adresem byłego partnera. - Czekam na godzinę zero. Idę, wezmę rozwód i wracam do domu jak najszybciej - podkreśliła na swoim profilu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Z tego miejsca chciałabym pozdrowić mojego eks męża i jego mamę, którzy oglądają wszystkie moje stories. Niebawem zobaczymy się ostatni raz w życiu. Spokojnie, spokojnie. Widzę, że nie możecie się doczekać, skoro wszystko oglądacie - powiedziała Justyna na profilu na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Afera rozpoczęła się już rok wcześniej. Justyna i Przemek nie szczędzili sobie złośliwości w sieci

Nie był to pierwszy raz, gdy dawni zakochani obrzucali się błotem w sieci. Początkowo i Justyna i Przemek, starali się w kulturalny sposób wypowiadać na swój temat. Pewnego razu była uczestniczka show zasugerowała, że Przemek "często bywa na jej osiedlu". Widzowie zaczęli spekulować na temat zdrady bądź romansu. "Nie ma potrzeby wywlekać brudów publicznie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zapukał do drzwi. Znasz mój adres - pisała wówczas Justyna. Przemek szybko odniósł się do oskarżeń. "Nie bywam co dwa tygodnie w Warszawie i - uwaga - nie mam romansu, miłości czy czegokolwiek, kto tam sobie wymyślił" - napisał zdenerwowany. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof nie płacze po rozstaniu. Zakolegował się z innymi uczestniczkami

