Waldemar, delikatnie mówiąc, nie należy do faworytów widzów TVP1. W programie "Rolnik szuka żony" dał się poznać jako mężczyzna z licznymi pasjami, lecz jego opinię nadszarpnęły kontakty z kobietą spoza nagrań. Reżyser kazał mu zerwać znajomość, ale niesmak pozostał. Uczestnik, co by nie zrobił, wywołuje albo rozbawienie, albo zdenerwowanie widzów. Waldemar nie trzymał nerwów na wodzy podczas randki z Ewą, a teraz - mimo że ją wybrał spośród trzech kandydatek - na jaw wyszło, że piękna brunetka nie do końca była w jego typie. Postanowił się wytłumaczyć.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar podbija parkiet na konkursie tańca. Patrzcie, jak wywija

"Rolnik szuka żony". Waldemar tłumaczy się z wyznania Ewy. Emocje wzięły górę

W ostatnim odcinku Ewa przyznała przed kamerami, że podczas szczerej rozmowy z Waldemarem dowiedziała się, że... nie była w jego typie. "W jednej z rozmów z Waldkiem trochę tak wyniknęło to, że nie do końca jestem takim typem urody, jeżeli chodzi o preferencje Waldka, ale też przez to nie odejmuję sobie. Taka jestem i też nie chcę się tutaj zmieniać albo czuć presję, że muszę być taka i taka, żeby się podobać" - powiedziała wybranka rolnika. Dodała też, że ważne, by druga osoba akceptowała ją taką, jaka jest. Choć przyznała, że nie wszystko bierze do siebie, to "w głowie zostaje". Co na to Waldemar? W rozmowie z Plejadą wszystkiemu zaprzeczył.

Odsyłam wszystkich do mojej wizytówki, w której jasno mówię, że nie mam ściśle określonego ideału kobiety. Do programu poszedłem po miłość i znalezienie partnerki do życia, a wygląd nie odgrywa tu żadnej roli. A że akurat Ewa mi się spodobała, to miałem prawo ją wybrać. Dziwię się, że Ewa tak się tego uczepiła, że coś mi nie pasuje. Gdyby mi się nie spodobała, to chyba oczywiste, że bym jej nie wybrał - powiedział uczestnik.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar, Ewa 'Rolnik szuka żony'. Waldemar znał Ewę wcześniej? / fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Waldemar zwraca się do krytycznych widzów: Niech się uciszą

Na tym jednak bohater programu nie poprzestał. Skierował też kilka ostrych słów do widzów, którzy krytycznym okiem oceniają jego poczynania w "Rolnik szuka żony". Miał dla nich jedną radę. "Ludzie, którzy nie wiedzą, jak było, niech się w końcu uciszą. Ile można słuchać tego jadu, który z nich się wylewa. Poznają prawdę, gwarantuję im to, tylko jestem ciekaw, czy przyznają się do błędu" - dodał w rozmowie z Plejadą. Co o tym sądzicie? Czy na Waldemara spadła niesłuszna krytyka?

'Rolnik szuka żony'. Waldemar Facebook/ Rolnik szuka żony TVP