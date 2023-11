Niedawno zakończył się dziesiąty sezon programu "Rolnik szuka żony". Randkowe show połączyło kilka par, które stworzyły ze sobą relację. Jednak ostatnio pojawiły się spekulacje, że w tym sezonie żaden ze związków nie przetrwa. Początkowo najwięcej telewidzów kibicowało Sarze i Arturowi. Patrząc na komentarze w mediach społecznościowych, można jednak zauważyć, że coraz mniej fanów wierzy w ich przyszłość. Po ostatnim odcinku internauci wytypowali innych faworytów. Jak myślicie, kto to?

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar na parkiecie. Kim jest tajemnicza dziewczyna obok niego?

"Rolnik szuka żony". Fani wybrali ulubioną parę z dziesiątego sezonu! Spodziewaliście się?

W ostatnim czasie uwaga internautów została skierowana w stronę Anny i Jakuba. Udział mężczyzny w programie od samego początku budził kontrowersje. Wszystko przez to, że jeszcze miesiąc przed wysłaniem listu Kuba wciąż był zaręczony z inną kobietą. Ma także trójkę dzieci. Anna bardzo polubiła kandydata, choć, jak wspominała, traktowała go wyłącznie jako przyjaciela. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Choć żadne z nich nie potwierdziło, że są parą, fani snują własne teorie. Po ostatnim odcinku w sieci aż roiło się od komentarzy, w których można było przeczytać, że to Anna i Jakub mają największe szanse na prawdziwą miłość. "Jeszcze tak będzie, że tylko oni przetrwają. Dziś bardzo zyskali i jeszcze się wszyscy zdziwić mogą", "Fajnie zobaczyć Anię roześmianą", "Tę parę dzisiaj się najlepiej oglądało" - czytamy na Instagramie. Zgadzacie się? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ania i Kuba 'Rolnik szuka żony 10' Ania i Kuba 'Rolnik szuka żony 10'; Facebook/Rolnik szuka żony TVP

"Rolnik szuka żony". Nie każdy wróży przyszłość ich związkowi. Część widzów twierdzi, że Anna i Jakub kompletnie do siebie nie pasują

W sieci nie zabrakło także krytyki pod adresem Anny i Jakuba. Nie każdy uważa, że mężczyzna jest dobrym materiałem na partnera. Wręcz przeciwnie, niektórzy twierdzą, że jego związek z rolniczką nie ma sensu. "Ja wszystko rozumiem, ale Ania sama po przejściach, daje szansę facetowi z trójką dzieci, to sorry, ale tego nie ogarnę" - pojawiały się również takie głosy w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" nie gryzła się w język. To powiedziała o innych uczestnikach show