"Jaka to melodia?". Nieoczekiwane zmiany w programie TVP. Zniknęła ważna postać

"Jaka to melodia?" to jeden z najpopularniejszych polskich teleturniejów. Program przywędrował do nas prosto ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1997 roku TVP zdecydowało się kupić licencję na format "Name That Tune". Idea jest prosta - w każdym epizodzie bierze udział trzech kandydatów, których zadaniem jest zidentyfikowanie znanych piosenek w określonym czasie. Przez 21 lat rolę gospodarza pełnił Robert Janowski, a dziś jest nim Rafał Brzozowski. Jak się okazało, to nie koniec zmian.

"Jaka to melodia". TVP szykuje zmiany? Zniknęła ważna postać

Ważnym elementem każdego odcinka są muzyczne przerywniki. Zazwyczaj są to występy gwiazd lub fragmenty piosenek wykonywane przez zespół Super Band, który zawsze występował w składzie: pianista Piotr Matysik, saksofonista Hubert Sobiecki oraz wokalistka Aleksandra Radwan. Ku zaskoczeniu widzów ta ostatnia jednak została w ostatnim czasie wymieniona na Jakuba Magiera - absolwenta Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nieobecność wokalistki została zauważona przez internautów, którzy zastanawiali się, czy Radwan na dobre pożegnała się z formatem. "Co się stało z Oleńką?', "Olunia, wróć", "Gdzie jest nasza Ola?" - czytaliśmy w mediach społecznościowych "Jaka to melodia?". Jak się jednak okazało, zastępstwo było chwilowe, a Radwan wkrótce opublikowała zdjęcie z planu formatu.

Rafał Brzozowski to prowadzący programu "Jaka to melodia?". Jak radzi sobie z plotkami?

Obecnym prowadzącym programu "Jaka to melodia?" jest związany od lat z TVP Rafał Brzozowski. Zainteresowanie widzów ogniskuje się nie tylko wokół jego aktywności zawodowej, ale i życia prywatnego. Niedawno łączono go z Edytą Górniak. Jak Brzozowski reaguje na takie doniesienia? - Nauczyłem się już i mam dużo dystansu do tego, nie czytam tego, bo szkoda na to tracić energię. Ja jestem trochę ponadto. Nie rusza mnie to. Ja wiem, jak to działa, znam media, to się klika, to się sprzedaje, hejt na Brzozowskim się dobrze sprzedaje, ale do czasu - wyznał Rafał Brzozowski w rozmowie z Plotkiem.

'Jaka to melodia?'. Zniknęła jedna gwiazda fot. Kapif

