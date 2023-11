Adam Sak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się z fanami niepokojącymi wieściami. Uczestnik siódmej edycji show został przez ekspertów połączony z 27-letnią Patrycją. Ich wesele zostało okrzyknięte jednym z najsmutniejszych w historii programu. Adam miał na nim zaledwie trzech gości, w tym swoją mamę i świadka. Nawet jego partnerka była tym zdziwiona i zaniepokojona dopytywała się, dlaczego nikt się nie pojawił. Jak potoczyły się losy ich małżeństwa? Mimo że w finale zadeklarowali chęć pozostania w związku, to ich relacja i tak w końcu się rozpadła. W najnowszej publikacji na Instagramie Adam udostępnił zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam znalazł się w szpitalu. Uspokoił fanów

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma problemy ze zdrowiem. Uczestnik show TVN opublikował na InstaStories zdjęcie z sali w szpitalu. Na fotografii widać przedramię mężczyzny z widocznym wenflonem, który służy do podawania kroplówki, bądź lekarstw. Co stało się byłemu mężowi Patrycji? Jak na razie Adam tego nie wyjaśnił. Napisał jedynie, że "będzie dobrze", więc można domniemywać, że jego stan nie jest zagrażający życiu. Adam do swojej publikacji dorzucił też utwór "Eye of the Tiger", który jest dobrze znany fanom serii filmów o bokserze Rockym Balboa, w którego wcielał się Sylvester Stallone i opowiada o niezwyciężonej chęci przetrwania i pokonania przeciwności losu. Adamowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Zdjęcia opublikowane przez uczestnika znajdziecie w galerii na górze strony .

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam powrócił na Instagram po dłuższej przerwie