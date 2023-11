Waldemar Gilas z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" niedawno wybrał swoją kandydatkę. Rolnik zdecydował, że to Ewa jest mu najbliższa. W ostatnim odcinku show TVP1 nie brakowało emocji, bo uczestnicy udali się na rewizyty. Waldemar na spotkanie z rodziną Ewy przybył odziany w elegancką koszulę. Rolnik nie zapomniał też o prezentach dla jej najbliższych. Jak zareagowali na niego rodzice dziewczyny? Sprawdźcie tutaj. Nie da się ukryć, że uczestnik matrymonialnego show Jedynki robi wokół siebie dużo szumu. Waldemar jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie odpowiada na pytania fanów. Tym razem zapytano go o udział w popularnym programie Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Waldemar pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"? "Musiałbym sporo poćwiczyć"

Waldemar Gilas z programu "Rolnik szuka żony" chętnie odpowiada na pytania swoich fanów. W jednym z poprzednich Q&A, które zorganizował na Instagramie, poruszył niewygodne pytania dotyczące zarobków, hejtu i ewentualnej przyszłości z wybraną w programie partnerką. Tym razem jeden z fanów rolnika zapytał go o udział w popularnym programie konkurencyjnej stacji. "Widzę cię Waldi w "Tańcu z Gwiazdami". Co o tym sądzisz?" - zapytał. Waldemar nie zwlekał z odpowiedzią. "Miło, że tak sądzisz. Musiałbym sporo poćwiczyć, by z takim wyzwaniem się zmierzyć" - odpisał rolnik. Na tym nie koniec. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" zdradził też, jaki jest jego ulubiony taniec. "Zdecydowanie samba, tak zatańczyć jak ta para to moje marzenie" - napisał na InstaStories i pokazał fragment klipu z konkursu tanecznego. Jak sądzicie, Waldemar nadaje się do "Tańca z Gwiazdami"?

'Rolnik szuka żony'. Waldemar odwiedził rodzinę Ewy. 'Tata jest bardzo zazdrosny o nią' screen tvp vod

"Rolnik szuka żony". Waldemar udowodnił, że na parkiecie czuje się jak zwierze. "Odpalam się jak rakieta"

Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" zdążył już udowodnić, że na parkiecie tanecznym czuje się jak ryba w wodzie. Na Instagramie opublikował nagranie, które zszokowało jego fanów. Wraz z tajemniczą blondynką dał prawdziwy popis swoich tanecznych umiejętności. Jego partnerka wirowała we wszystkich kierunkach, co wprawiło internautów w osłupienie. "Podczas rejsu po Morzu Śródziemnym miałem zaszczyt wziąć udział w konkursie tanecznym Dancing Shoes organizowanym na pokładzie MSC Grandiosa. Wysiłek, energia i pasja do tańca zostawiona na parkiecie oraz taneczna partnerka, która dała radę mojemu dynamicznemu tempu, zaowocowała zwycięstwem w owym konkursie. To była wspaniała taneczna zabawa" - napisał rolnik. Jedna z internautek od razu oceniła jego umiejętności. "Ale z pana zwierzę sceniczne" - napisała. Co na to Waldemar? "Dać mi tylko odpowiednią muzykę, którą naprawdę czuję i wtedy się odpalam jak rakieta" - podsumował. Całe nagranie znajdziecie na górze strony. Jak widać gołym okiem, rolnik ma zadatki na udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Trzymamy kciuki, aby padła taka propozycja.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar fot. instagram.com/c5waldi_passion_farmer