Finał Eurowizji Junior. Widzowie oburzeni. Rozpętała się burza. "To jakiś żart"

26 listopada odbył się finał 21. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem "Heroes". Maja Krzyżewska zachwyciła na scenie, a Polska zajęła szóste miejsce w rywalizacji. Tym razem wygrała wokalistka z Francji Zoé Clauzure, tym samym zapewniając zwycięstwo krajowi gospodarzy tegorocznego wydarzenia. Po zakończeniu finału w mediach rozpętała się istna burza. Widzowie uważają nawet, że konkurs może być ustawiony.

Finał Eurowizji Junior. Widzowie oburzeni. Maja Krzyżewska zasługiwała na lepsze miejsce. "To jakiś żart"

Maja Krzyżewska w finale Eurowizji Junior wystąpiła jako dziewiąta uczestniczka i zaśpiewała piosenkę "I Just Need a Friend". Jak poradziła sobie na scenie? Podczas finałowego wydarzenia wypadła bardzo dobrze. Polka otrzymała aż 69 punktów przyznanych przez inne kraje, 8 punktów z Hiszpanii, 4 punkty z Malty, 7 punktów z Ukrainy, 10 punktów z Irlandii, 10 punktów z Wielkiej Brytanii, 2 punkty z Estonii, 5 punktów z Armenii, 8 punktów z Portugalii, 3 punkty z Albanii, 6 punktów z Niemiec, 6 punktów z Holandii). Po podliczeniu wszystkich głosów widzów Maja Krzyżewska zdobyła dodatkowe 55 punktów, zdobywając w sumie aż 124 punkty. Decyzją głosujących widzów oraz jury zwyciężyła Francja. Reprezentantka tego kraju Zoé Clauzure otrzymała 228 punktów. Według internatów polska wokalistka zasługiwała na wyższe miejsce w rankingu. "Powinna być w top 3. To jakiś żart", "Polska zasługiwała na top 5" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się w mediach społecznościowych tuż po finale.

Finał Eurowizji Junior. Widzowie wściekli na wyniki

Dla Francji to już drugie zwycięstwo z kolei. W ubiegłym roku laureatem konkursu został Lissandro z piosenką "Oh Maman!". Polskę reprezentowała wówczas Laura Bączkiewicz. Widzowie uważają, że kolejne zwycięstwo dla tego kraju świadczy o tym, że konkurs... był ustawiony. "Właśnie przez to nienawidzę Eurowizji Junior. Totalnie ustawione" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Warto jednak dodać, że swego czasu Polska także dwukrotnie triumfowała w konkursie. Za pierwszym razem dzięki Roksanie Węgiel w 2018 roku. Za to w 2019 roku scenę podbiła Viki Gabor z piosenką "Superhero". Zgadzacie się z tymi opiniami?