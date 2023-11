Edward Miszczak jako nowy dyrektor programowy Polsatu wprowadził w stacji wiele zmian. Posadę prowadzącej "Nasz nowy dom" po dziesięciu latach straciła Katarzyna Dowbor, którą w tej roli zastąpiła Elżbieta Romanowska. Dziennikarka jest zdania, że musiała pożegnać się z pracą w show ze względu na swój wiek, który rzekomo miał wpływać negatywnie na pracę produkcji. Uwielbiany przez widzów program zakończył kolejny sezon 23 listopada br. Wiadomo jednak, że trwają zdjęcia do nowych odcinków, które będzie można oglądać już na wiosnę 2024 roku. Zmiana prowadzącej opłaciła się Edwardowi Miszczakowi? Nie do końca. Liczby mówią same za siebie.

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska o prowadzeniu "Nasz nowy dom". "Nie ja, to byłby to ktoś inny". Odnosi się też do słów Dowbor

"Nasz nowy dom". Kolejny cios dla Miszczaka. Wyniki oglądalności nie kłamią

Od jakiegoś czasu w mediach huczy o słabych wynikach oglądalności odświeżonego programu "Nasz nowy dom". Pojawiają się głosy zawiedzionych widzów, którzy dają jasno do zrozumienia, że zmiana prowadzącej nie była najlepszą decyzją. Edward Miszczak zaplanował w Polsacie prawdziwą rewolucję, jednak nie przebiegła ona zgodnie z jego oczekiwaniami. Warto wspomnieć, że show jest jednym z najważniejszych w portfolio głównej anteny. Jak podają Wirtualne Media odcinki "Naszego nowego domu" z nową gospodynią śledziło średnio 880 tys. osób. Porównując to do 19. edycji z udziałem Katarzyny Dowbor, która ukazała się na antenie jesienią 2022 r., widownia produkcji spadła aż o 240 tys. osób. Ekipa remontowa z show miała okazję współpracować nie tylko z Katarzyną Dowbor, ale i Elżbietą Romanowską. Wiesław Nowobilski jest kierownikiem jednej z ekip budowlanych w programie. Nie jest tajemnicą, że bardzo lubi się z Dowbor. Podsumował jednak pracę z Romanowską. Więcej na ten temat TUTAJ.

Jak przekazały Wirtualne Media, wiosną 2024 roku Telewizja Polsat ma pokazać 22. edycję programu "Nasz nowy dom". Zaplanowano jednak drobne zmiany. Odcinki będą emitowane o nowej porze, w czwartki o 20:05. Kolejny sezon programu ma składać się z 12 odcinków. Widać, że produkcja śledzi komentarze widzów i bierze pod uwagę ich prośby. Wiadomo, że w kolejnym sezonie "Naszego nowego domu" mają zostać przywrócone wizualizacje 3D, o które tak prosili fani formatu. Więcej zdjęć z planu "Naszego nowego domu" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

'Nasz nowy dom'. Niepełnosprawna mama wraz z małą córką mieszkały w starym sklepiku. Ekipa odmieniła ich los fot. materiały prasowe/Polsat