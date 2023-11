Za nami finał dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Kingi i Marcina zakończyło się wielką klapą, co w ogóle nie zaskoczyło widzów, bo już od początku nie mieli zbyt wielu nadziei na przetrwanie ich relacji. Marcin po zakończeniu eksperymentu chętnie udziela wywiadów i jak twierdzą widzowie, nieporadnie próbuje rozkręcić swój profil na Instagramie. W jednej z ostatnich rozmów przyznał, że Kinga ostatnio się z nim skontaktowała. Wyjawił treść wiadomości.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marcin dostał wiadomość od Kingi. Żona miała do niego prośbę

W finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to Marcin chciał rozwodu. Kinga była zaskoczona jego decyzją, bo jak sama podkreśliła, liczyła na to, że jeszcze mają szansę uratować małżeństwo. Jak ich relacje wyglądają teraz? W rozmowie z "Dzień dobry TVN" uczestnik matrymonialnego eksperymentu przyznał, że długo ze sobą nie rozmawiali, ale małżonka ostatnio się z nim skontaktowała.

Tak naprawdę przez bardzo długi czas nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Wczoraj Kinga napisała do mnie wiadomość, czy wiem coś w sprawie rozwodu, czy dostałem już jakieś informacje. Odpisałem, że jeszcze nie mam informacji. Prosiła, że jak dostanę, to żeby jej napisać (...) podsumowała to tak, że w tej sprawie gramy do jednej bramki. Zgadzam się z tym. Dwóm stronom zależy, żeby był rozwód jak najszybciej - wyznał Marcin.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marcin przerwał milczenie. To, co usłyszała Kinga, wprawiło ją w osłupienie fot. screen Player.pl

