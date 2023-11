Eurowizja Junior. Występ z pięknym przesłaniem. Spójrzcie na napis na koszulkach

Za nami finał 21. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Tym razem reprezentantce Polski, Mai Krzyżewskiej, nie udało się powtórzyć sukcesu Roksany Węgiel i Viki Gabor i zwyciężyć rywalizacji z reprezentantami innych krajów. Chociaż wokalistka poradziła sobie na scenie bardzo dobrze, Polska zajęła szóste miejsce w konkursie. Z dokładną punktacją zapoznacie się tutaj. W tym roku triumfowała Francja, czyli kraj gospodarzy, która zdobyła aż od 104 punkty więcej od Polski. Co jeszcze działo się podczas Eurowizji Junior? Ten występ z pewnością zostanie zapamiętany na długo.

Finał Eurowizji Junior. Młodzi wokaliści zaśpiewali kultowy utwór z lat 80. Śpiewała go Tina Turner i Ray Charles

Finał tegorocznej Eurowizji Junior odbył się w Nicei, w hali Palais Nikaïa. Transmisję można było śledzić na żywo na kilku kanałach TVP, w tym m.in. w TVP1, oraz w serwisie YouTube. Udział w konkursie wzięli udział reprezentanci 16 państw. Na samym początku wydarzenia wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosenkę nawiązującą do sloganu "Heroes". - Dzięki swojej kreatywności i odwadze dzieci są bohaterami - podkreślił prowadzący, Olivier Minnie, który współprowadził konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2011 roku. Maja Krzyżewska wystąpiła jako dziewiąta i wykonała utwór "I Just Need a Friend". Młoda piosenkarka świetnie wypadła i dosłownie lśniła na scenie. Najbardziej wzruszającym momentem wydarzenia było wykonanie kultowego utworu "We are The World" w wykonaniu Ageliny, Valentiny, Enzo i 14-letniego Lissandro, który był zwycięzcą zeszłorocznej edycji Eurowizji Junior. Wszyscy doskonale znają ten singiel charytatywny z 1985 roku, którego pomysłodawcą był Harry Belafonte, a autorem tekstu Michael Jackson i Lionel Richie. W latach 80. zaśpiewali go m.in. Tina Turner, Diana Ross, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan i Ray Charles. Podczas Eurowizji Junior młodzi wykonawcy pojawili się na scenie w białych koszulkach z napisem "Peace" (ang. pokój - przyp. red.), a widownia podniosła do góry transparenty z takim samym napisem. Zarówno występujący, jak i dzieci biorące udział w konkursie razem zaśpiewali ten wzruszający utwór.

Eurowizja Junior 2023 fot. screen youtube.com/Junior Eurovision Song Contest

Finał Eurowizji Junior. Maja Krzyżewska zachwyciła na scenie