Widzowie wreszcie się doczekali 21. finału Konkursu Eurowizji Junior 2023. Tym razem gospodarzem została Francja. Tegoroczne wydarzenie zorganizowano na Lazurowym Wybrzeżu w hali Palais Nikaïa w Nicei. Reprezentantką naszego kraju jest 12-letnia Maja Krzyżewska, którą widzowie poznali jako uczestniczkę szóstej edycji muzycznego show "The Voice Kids", gdzie podczas przesłuchań zaśpiewała piosenkę Marcina Maciejczaka "Jak gdyby nic" i swoim wykonaniem oczarowała Tomsona i Barona oraz Cleo. Polska już dwukrotnie triumfowała podczas Eurowizji Junior. Za pierwszym razem dzięki Roksanie Węgiel w 2018 roku. Potem scenę podbiła Viki Gabor z piosenką "Super hero". Jak reprezentantce naszego kraju poszło tym razem? Sprawdźcie.

Finał Konkursu Eurowizji Junior. Jak poradziła sobie Maja Krzyżewska? Młoda Polka lśniła na scenie

Na finał Eurowizji Junior Maja Krzyżewska wybrała piosenkę "I Just Need a Friend", która śpiewana była zarówno po polsku, jak i po angielsku. Polka w finale konkurowała z reprezentantami 15 innych krajów. Mateusz Szymkowiak w rozmowie z Plotkiem podkreślał, że młoda wokalistka ma spore szanse na zwycięstwo, bo z próby na próbę staje się coraz lepsza. Jak poradziła sobie na scenie w Nicei? Maja Krzyżewska wystąpiła w jasnoróżowej sukience ze zwiewnego tiulu, ozdobionej ogromnym kwiatem. Na scenie pojawiła się w towarzystwie tancerek. Młoda wokalistka wystąpiła w lokach i delikatnym makijażu, a na jej buzi mieniły się ozdobne kryształki. Wyglądała na pewną siebie i widać, że próby przed koncertem pomogły jej opanować stres. Wypadła świetnie! Na ekranie za wokalistką pokazywane były zdjęcia z jej dzieciństwa i dorastania. W ten sposób pokazała wszystkim, że muzyka jest w jej życiu od małego. Już jako czterolatka dołączyła do zespołu muzycznego. Podczas wywiadu po występie podkreśliła, że właśnie spełnia swoje marzenia i nie kryła wzruszenia. Młoda wokalistka powiedziała też, że największą bohaterką jest dla niej jej mama. Jak jury oceni występ młodej Polki? Niecierpliwie czekamy na wyniki.

Maja Krzyżewska fot. screen youtube.com/Junior Eurovision Song Contest

Viki Gabor oceniła szansę Mai Krzyżewskiej. Wokalistka ma już za sobą zwycięstwo na Eurowizji Junior

Wiktoria "Viki" Gabor wygrała kilka lat temu Eurowizję Junior. Finał odbył się w Gliwicach w 2019 roku, a młoda wokalistka przeskoczyła innych uczestników o ponad 50 punktów. Co ciekawe zaledwie rok wcześniej również triumfowała Polka. Roksana Węgiel wygrała konkurs w 2018 roku. Viki Gabor w rozmowie z portalem ShowNews oceniła szansę Mai Krzyżewskiej. Co powiedziała? - Chciałabym, aby nasz kraj po raz trzeci zwyciężył. Wszystko jest możliwe. Maja jesteś naszym Hero. Trzymam za ciebie mocno kciuki! (...) Powodzenia i zapraszam wszystkich do głosowania na Maję, bo przecież przyjaciół ma na całym świecie! - zaapelowała wokalistka. Czy udało się Polsce zdobyć trzecie zwycięstwo? O tym przekonamy się już wkrótce. Głosy widzów mają aż 50 procent wpływu na ostateczny wynik.