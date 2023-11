Eurowizja Junior 2023. Wyniki konkursu ogłoszone. Znamy miejsce Polski

W niedzielę 26 listopada już po raz 21 odbył się finał Eurowizji Junior. Gospodarzem wydarzenia byli Francuzi, którzy zorganizowali koncert w Palais Nikaïa w Nicei. Transmisję można było śledzić na żywo na kilku kanałach TVP, w tym w telewizyjnej Jedynce. W konkursie wystąpili reprezentanci 16 europejskich państw. Maja Krzyżewska z piosenką "I Just Need a Friend" wystąpiła jako dziewiąta. Jak sobie poradziła?

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor ma dość „Superhero"? Marzy jej się Eurowizja dla dorosłych!

Eurowizja Junior. Poznaliśmy zwycięzcę. Jak wypadła reprezentantka Polski?

Tegoroczna Eurowizja Junior odbyła się pod hasłem "Heroes". W ubiegłym roku laureatem konkursu został Lissandro z piosenką "Oh Maman!". Polskę reprezentowała wówczas Laura Bączkiewicz. W tym roku na konkursowej scenie wystąpiła Maja Krzyżewska, która wykonała utwór "I Just Need a Friend". Młoda piosenkarka świetnie wypadła i dosłownie lśniła na scenie. Więcej o występie Mai przeczytacie tutaj. W trakcie trwania konkursu Polska oddała swoje 12 punktów dla Francji, a otrzymała 69 punktów (8 punktów z Hiszpanii, 4 punkty z Malty, 7 punktów z Ukrainy, 10 punktów z Irlandii, 10 punktów z Wielkiej Brytanii, 2 punkty z Estonii, 5 punktów z Armenii, 8 punktów z Portugalii, 3 punkty z Albanii, 6 punktów z Niemiec, 6 punktów z Holandii). Po oddaniu wszystkich głosów przez reprezentacje poszczególnych krajów na pierwszym miejscu plasowała się Francja. Drugim etapem było ogłoszenie głosów widzów. Po podliczeniu tych głosów Polska otrzymała dodatkowe 55 punktów, więc w sumie zdobyła aż 124 punkty. Niestety nie zapewniło nam to zwycięstwa. Ostatecznie polska reprezentantka zajęła szóste miejsce w konkursie. Decyzją głosujących widzów oraz jury zwyciężyła Francja, która swoim występem oczarowała całą Europę. Reprezentantka tego kraju Zoe Clauzure otrzymała aż 228 punktów.

Francja wygrywa Eurowizję Junior fot. screen youtube.com/Junior Eurovision Song Contest

Eurowizja Junior. Kim jest Maja Krzyżewska? Młoda piosenkarka brała udział popularnym talent show

Maja Krzyżowska ma zaledwie 12 lat, jednak muzyka gra w jej sercu od zawsze. Już w wieku czterech lat dołączyła do zespołu. Młoda wokalistka może pochwalić się także umiejętnością gry na pianinie. Piosenkarka próbowała swoich sił w szóstym sezonie programu "The Voice Kids", jednak dopiero udział w "Szansie na sukces. Eurowizja Junior 2023" przyniósł jej upragniony sukces. Dzięki zwycięstwu w muzycznym show nastoletnia artystka mogła reprezentować Polskę podczas tegorocznej Eurowizji Junior. Maja cieszy się też sporą popularnością w mediach społecznościowych. Na swoim instagramowym profilu zgromadziła już ponad dziesięć tysięcy obserwujących.