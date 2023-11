Tegoroczna Eurowizja Junior ponownie odbędzie się we Francji. Młodzi wokaliści już dotarli do Nicei, gdzie powalczą o główną nagrodę. Wśród 16 szczęśliwców, którzy już 26 listopada staną na eurowizyjnej scenie, znalazła się reprezentantka Polski Maja Krzyżewska z utworem "I Just Need a Friend". Powtórzy sukces naszych reprezentantek, które wygrywały konkurs? Zdaniem Mateusza Szymkowiaka jest na to spora szansa.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor ma dość "Superhero"! Tak widzi najbliższe lata

Mateusz Szymkowiak ocenia szansę Polski na wygraną Eurowizji Junior

Polska co roku wysyła na Eurowizję Junior bardzo utalentowane dzieci. Dwóm z naszych reprezentantek, Viki Gabor i Roksanie Węgiel, udało się wygrać konkurs, a Sara James zajęła w nim drugie miejsce. Jak do tej pory radziła sobie na próbach młoda Maja Krzyżewska? Mateusz Szymkowiak uważa, że z każdym kolejnym występem widać ogromne postępy.

Nicea czeka na niedzielny finał Eurowizji Junior. Na miejscu już wszystko gotowe. Europa znów zjednoczy się w najpiękniejszy sposób - poprzez dziecięcą piosenkę. Wśród 16 krajów biorących udział w konkursie jest oczywiście Polska. Maja Krzyżewska z próby na próbę była coraz lepsza - mówił Mateusz Szymkowiak w rozmowie z Plotkiem.

Tak Maja Krzyżewska odnajduje się na eurowizyjnej scenie. Jest wśród faworytów?

Uczestnicy Eurowizji Junior już od kilku dni przygotowują się do jednego z najważniejszych występów w życiu. Możemy oglądać nagrania z prób, na których prezentują interesujące choreografie i dopracowują ostatnie szczegóły. Zdaniem Szymkowiaka nasza reprezentantka ma szansę na wysokie miejsce. "Od czasu publicznej preselekcji w "Szansie na sukces" niezwykle się rozwinęła. Na legendarnej eurowizyjnej scenie czuje się wspaniale. Towarzyszą jej cztery tancerki. Całość to pięknie opowiedziana historia o przyjaźni wyreżyserowana przez Konrada Smugę. Będzie wzruszająco! Polska ma szansę na niezły wynik" - mówił. Jacy są faworyci dziennikarza? Bez zawahania wymienił te kraje. "Oprócz nas w gronie faworytów wymienia się Francję, Hiszpanię, Armenię i Wielką Brytanię. Z niecierpliwością czekamy na finał" - podsumował. Zdjęcia Krzyżewskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Maja Krzyżewska jedzie na Eurowizję Junior _.majakrzyzewska/instagram