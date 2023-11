Marta Podbioł zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w hitowym show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niestety, tak jak wielu innym uczestnikom, nie udało jej się znaleźć miłości w programie. Swoją popularność wykorzystuje w mediach społecznościowych. Tam wypowiada się nie tylko na temat swojego występu w telewizji, ale komentuje też bieżące odcinki. Teraz zdecydowała się zabrać głos po finale dziewiątego sezonu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta żartuje z niektórych widzów programu

Emocje po finale dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie opadły. Teraz fani programu czekają, aż uczestnicy uchylą rąbka tajemnicy i opowiedzą coś więcej o tym, co działo się, kiedy kamery opuściły ich mieszkania. Niektórzy zdają się być niecierpliwi i nalegają na swoich ulubieńców na ich prywatnych profilach w mediach społecznościowych. To najwyraźniej rozbawiło Martę Podbioł, która postanowiła się do tego odnieść w nietypowy sposób.

Oświadczam, że nic nie oświadczam. Pozdrawiam, Podbioł - napisała na Instagramie.

Wpis opatrzyła zdjęciem Wojciecha Jaruzelskiego z nagrania, w którym ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Podbioł oznaczyła przy tym dwie inne uczestniczki: Justynę (również z ósmej edycji) oraz Kingę (sezon dziewiąty). Pierwsza z nich pokusiła się nawet o komentarz: "Amen!". Natomiast druga jedynie zostawiła serduszko.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fanom spodobał się post Marty. Wspominają o Magdzie

Pod postem Marty szybko zaczęły pojawiać się komentarze od widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy zgodzili się z uczestniczką. "Uwielbiam", "Gdzie te płaczące baby pod komentarzami, że żądają oświadczenia" - pisali. Jedna z fanek zwróciła uwagę na to, że polubiła się ona z innymi bohaterkami programu. "Jeszcze kilka edycji i stworzycie związki zawodowe" - napisała.

Inni internauci zauważyli, że ten post zainteresowałby także Magdę z dziewiątego sezonu. "Jeszcze Magdaleny brakuje w oznaczeniu", "To jest chore, co się działo pod postami Magdy. Ludzie chyba już nie mają swojego życia. To jest bardzo smutne" - czytamy. Faktycznie na instagramowym profilu uczestniczki znaleźć można pełno komentarzy od widzów, którzy naciskali, aby ta skomentowała finał programu. W końcu odpowiedziała: "Nie musiałam wydawać oświadczenia godzinę czy dwie od razu po zakończeniu odcinka. (...) Nie mam ochoty brać udziału w wyścigu, kto na kogo co powie. Po prostu czasem wolę poczekać, żeby emocje opadły i nie ścigać się, kto pierwszy odezwie się na temat 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'. Na wszystko jest czas i miejsce. To były trudne tygodnie i pozwalam sobie ochłonąć, odpisywać powoli na wiadomości oraz dalej pisać wam tutaj o zdrowiu psychicznym i odpowiadać na pytania".

