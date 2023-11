Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" dobiega finału. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 10 grudnia. Uczestnicy tej odsłony randkowego show niezaprzeczalnie pokazali, że potrafią zaskoczyć widzów. Nie obyło się bez kontrowersyjnych momentów. Szerokim echem odbiła się sytuacja z Waldemarem, który nie był do końca szczerzy względem swojego statusu związku. Tuż po rozpoczęciu show wyszło na jaw, że bohater sezonu tworzy relację z tajemniczą kobietą spoza programu. Fanom nie spodobało się to, że oszukiwał swoje kandydatki. Ostatnio Waldemar wybrał, że chce poznać bliżej Ewę, żegnając się z Dorotą. Kandydatka niedawno wrzuciła do sieci nowe zdjęcie, które zaskoczyło widzów.

"Rolnik szuka żony". Odmieniona Dorota na nowym zdjęciu. Widzowie wskazują jedno

Dorota na nowym zdjęciu zachwycona pozytywną energią i uśmiechem. Uwagę zwraca jej szeroki uśmiech oraz długie, zadbane włosy. Widzowie zauważyli podobieństwo do jednej z polskich aktorek. "Cudna!", "Katarzyna Bujakiewicz. Piękna pani jest! Naprawdę są panie identyczne", "Ewidentnie jesteś szczęśliwa i przepięknie wyglądasz. Z tym uśmiechem jest ci do twarzy" - czytamy w sekcji komentarzy. Zdjęcie Doroty zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

'Rolnik szuka żony' Waldemar Piotr Matey / facebook/rolnikszukazonytvp

"Rolnik szuka żony". Waldemar jednak jest z Dorotą? Dwuznaczne odpowiedzi na Instagramie

Dorota i Waldemar "rozstali się" w dobrych warunkach. Gdy uczestnik powiedział kandydatce o swojej decyzji, ta odparła, że nie ma mu tego za złe i życzy wszystkiego, co najlepsze. Co za tym idzie, rolnik związał się z Ewą. Nie bądźcie jednak tego tacy pewni. W ostatnim czasie Dorota odpowiedziała na kilka pytań na Instagramie. Jej dwuznaczne słowa mogą sugerować coś innego. Czyżby Waldemar porzucił Ewę dla Doroty? Kobieta nie powiedziała tego wprost. Na pytanie o to, czy jest z rolnikiem, odpowiedziała zabawnie "pomidor". Wypowiedziała się o nim w wyjątkowo miły sposób. "Jest uczuciowym mężczyzną o pięknym wnętrzu. W telewizji tego niestety nie widać. (...) To była ciężka decyzja do samego końca, podjął ją na ten moment, jak się czuł. A czy to była dobra decyzja? Dowiemy się niebawem. (...) Niebawem wszystko się okaże" - pisała Dorota w mediach społecznościowych.

