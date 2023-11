"ŚOPW". Aneta nie mogła się powstrzymać. Urocze zdjęcie córki. "Chciała się przywitać"

Aneta i Robert Żuchowscy są znani ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W 2022 roku para powitała na świecie syna Mieszka. Niedawno w sieci pojawiła się informacja, że małżeństwo doczekało się również córki. Hania jest skrajnym wcześniakiem. Urodziła się w zaledwie 24. tygodniu ciąży. Lekarze długo walczyli o jej życie. Jakiś czas temu Aneta Żuchowska pochwaliła się wzruszającą historią. Pokazała również światu swoją pociechę. Jeszcze do niedawna dziewczynka przebywała w szpitalu. W ostatnim czasie rodzice mogli ją wziąć do domu. Dotychczas Żuchowscy udostępnili jedynie kilka zdjęć Hani. Teraz podzielili się kolejnym.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska znowu pokazała córkę. Nie zdarza się to często

Aneta Żuchowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej życie śledzi ponad 200 tysięcy użytkowników. Gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rzadko dzieli się zdjęciami córki. Odkąd jednak Hania wróciła ze szpitala, chwali się nią częściej. Ostatnio opublikowała urocze ujęcie. "Pewna brązowooka, uśmiechnięta piękność o imieniu Hania chciała się przywitać" - napisała w jednym z postów. Fani byli zachwyceni. "Piękna po mamie", "Śliczna wojowniczka, zdrówka dla niej", "Życzymy wam wielu tak pięknych uśmiechów" - pisali obserwatorzy w sekcji komentarzy. Więcej zdjęć Anety Żuchowskiej z córką znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Za imieniem córki Anety Żuchowskiej kryje się pewna historia

Aneta Żuchowska często opowiada różne historie w sieci. Ostatnio postanowiła zdradzić, dlaczego wraz z mężem nadali córce imię Hania. Kobieta wyznała, że wcześniej nie zastanawiała się, jak nazwie swoją drugą pociechę. Okazało się, że to jej mąż wymyślił imię, w momencie, gdy musiał je napisać na inkubatorze. - Po prostu wpisał. Sam. Nie mieliśmy pomysłu na imię dla dziewczynki. Nigdy. Po porodzie się to nie zmieniło. A to 'córka' troszkę źle wyglądało. I tak oto mamy Hanię - wyznała w sieci. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta pokazała nowe zdjęcie córki. Przekazała dobre wieści