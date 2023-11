Kinga i Marcin wystąpili w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Problemy pojawiły się już na samym początku ich znajomości. Wówczas uczestnik nie krył rozczarowania wyglądem żony. Jego słowa nie spodobały się widzom. Później oboje próbowali stworzyć szczęśliwy związek. Niestety, budowanie relacji im nie wyszło. Zgodnie z przewidywaniem widzów, między parą ma dojść do rozwodu. W finale show towarzyszyła im nieprzyjemna sytuacja, pełna niedopowiedzeń i wzajemnych oskarżeń. Teraz Marcin zabrał głos w mediach społecznościowych.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marcin wydał specjalne oświadczenie. Nawiązał do byłej żony

Marcin zdobył dużą popularność po udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Został nawet zaproszony do wywiadu, gdzie w nieprzychylny sposób mówił o swojej żonie. Fani jednak z reguły nie zostawiali na nim suchej nitki. Jego zachowania i słowa były non stop krytykowane. Zdaniem Marcina, wiele kwestii było niejasnych. Z tego względu były uczestnik zamieścił na profilu na Instagramie specjalne oświadczenie. Opowiedział, jakie ma nastawienie względem tego, co mówił o Kindze. Więcej zdjęć dawnej pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Kinga – bardzo ją szanuję i doceniam za odwagę udziału w tym programie, ponieważ wiem, jakie to trudne podjąć decyzję o samym udziale, nie mówiąc o dalszych jego etapach. Moje wypowiedzi w wywiadach nie są obgadywaniem jej, ani nie mają na celu ją obrazić. Moim celem jest jedynie wyrażenie własnego zdania na temat osoby, z którą potencjalnie miałem dzielić życie oraz emocji, jakie mi towarzyszyły i bycie wysłuchanym do końca, co nie miało miejsca podczas krótkich odcinków programu - napisał Marcin.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jeszcze niedawno w taki sposób Marcin mówił o Kindze. Padły mocne słowa

Jakiś czas temu Marcin zadebiutował w pierwszym wywiadzie. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" porozmawiał z dziennikarką serwisu dziedobry.tvn.pl. Kompletnie nie szczędził słów na temat byłej partnerki. Wyznał, że wraz z Kingą mieli zupełnie różne charaktery. Niektóre aspekty były dla niego nie do zaakceptowania. - Na pewno z taką osobą ciężko byłoby cokolwiek stworzyć, dogadać się. Jak do kogoś nie docierają argumenty, to człowiek jest tak zniechęcony, że już nie wie, jak się odnieść do sytuacji, która jest tak przeinaczona - mówił w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta o zarobkach w show. Włos się jeży [PLOTEK EXCLUSIVE]

Marcin; Kinga/ 'Ślub od pierwszego wejrzenia' 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marcin nie zostawił na Kindze suchej nitki; player.pl