'Pytanie na śniadanie'. Chcieli zaprosić Artura Baranowskiego. Tak zareagował

Artur Baranowski zaskoczył wiedzą w teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Uczestnik po tym, jak prawidłowo odpowiedział na trzy pytania, kolejne zagadnienia brał cały czas na siebie. Szedł jak burza i nie ma wątpliwości, że żadna dziedzina nie była dla niego problemem. Ostatecznie pobił rekord w programie. Po jego udziale w teleturnieju wszyscy chcą dowiedzieć się więcej na temat uczestnika. On jednak milczy, nie daje komentarzy mediom, nie udziela wywiadów. Producentom "Pytania na śniadanie" bardzo zależało na tym, aby go zaprosić, jednak odmówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Te pytania zaskoczyły uczestników "Milionerów"

Artur Baranowski odmówił wywiadu w "Pytaniu na śniadanie"

Jak dowiedział się dziennikarz Plotka, Bartosz Pańczyk, ekipie "Pytania na śniadanie" bardzo zależało na rozmowie. Artur Baranowski jednak stanowczo odmówił. Wciąż wykazuje się dużą skromnością i uważa, że nie zrobił nic, co mogłoby wzbudzać aż tak duże zainteresowanie mediów.

Produkcji "Pytania na śniadanie" bardzo zależało, by gościć Artura u siebie w studiu w Warszawie. Ewentualnie ekipa na taką rozmowę mogłaby podjechać, gdziekolwiek by chciał. Niestety okazało się, że nie ma takiej opcji. Mówi, że nie jest gwiazdą, więc nie chce udzielać żadnych wywiadów. Nawet na jego warunkach i tylko na temat programu i swojej wiedzy. On nie chce zupełnie zainteresowania i uważa, że nie zrobił nic nadzwyczajnego, co by go teraz usprawiedliwiało do rozmów z mediami. To aż do bólu skromny chłopak, który teraz czuje się trochę jak miś na Krupówkach - mówi nasz informator ze śniadaniowego programu TVP2.

Jak dowiedziała się redakcja Plotka, nie wyklucza on jednak w przyszłości udziału w kolejnych teleturniejach. Chce jednak sprawdzać swoją wiedzę, a nie pojawiać się w programach typowo rozrywkowych.

Ekipa 'Pytania na śniadanie' fot. Facebook/Pytanie na śniadanie

Artur Baranowski ma dość zainteresowania mediów. "Nikt by tego nie wytrzymał"

Artur Baranowski nie udziela wywiadów, jednak zrobił to jego ojciec. W rozmowie z portalem wp.pl powiedział, że jego syn jest już zmęczony zamieszaniem, jakie zrobiło się wokół niego. "Mieszkamy tu spokojnie, cicho. A tu nagle wszyscy chcą rozmawiać z synem. On nie ma na to siły, nie jest przygotowany. Nikt by tego nie wytrzymał, człowiek by zwariował" - powiedział.

Artur Baranowski w 'Jeden z dziesięciu' fot. Youtube/TVP VOD