Marta Milkiewicz pojawiła się w ósmej odsłonie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Została połączona przez ekspertów z Patrykiem. Widzowie liczyli, że ich małżeństwo ma największe szanse na przetrwanie. Nic bardziej mylnego. Związek rozpadł się tuż po zakończeniu emisji show. Niedługo później Marta skupiła się na pracy nad własnym ciałem, co regularnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Później zniknęła z sieci. Nagle wróciła i opublikowała wymowne zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta morsuje! Pokazała efekty diety

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta w końcu przerwała milczenie. Opublikowała zdjęcie. Czy to pierścionek zaręczynowy?

Związek Marty i Patryka na początku programu przypominał prawdziwą sielankę. Z czasem wyszło na jaw, że para kompletnie do siebie nie pasuje. Okazało się to już po zakończeniu nagrywania. Dawna para zaczęła się obrzucać błotem w sieci. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zarzucił byłej żonie, że wzięła udział w show, aby zdobyć popularność. Choć ta odsunęła zarzuty i tak została skrytykowana w sieci. Później przestała się udzielać na profilu na Instagramie. Aż to teraz. Marty wstawiła zdjęcie, na którym widać pierścionek na jej serdecznym palcu. W tle można zauważyć także bukiet róż. Fani od razu domyślili się, że chodzi o zaręczyny. Rzucili się do gratulacji. Była uczestniczka nadal jednak milczy w tej kwestii i nie zdradziła, czy w jej życiu nadeszły zmiany. Być może wkrótce potwierdzi przypuszczenia obserwatorów. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Marta Milkiewicz na Instagramie fot. Instagram/@martamilkiewicz/screenshot

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jeszcze niedawno fani mówili o metamorfozie Marty. Jej figura kompletnie się zmieniła

Marta Milkiewicz jakiś czas temu postanowiła zmienić swoją sylwetkę. Aby to osiągnąć, przeszła na dietę i rozpoczęła treningi. Udało jej się schudnąć aż siedem kilogramów. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie pokazuje swoją figurę. Wielokrotnie mówiła, że jest fanką morsowania. Swoją metamorfozę zaprezentowała w stroju kąpielowym. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda wbiła szpilę produkcji i mężowi. "Najpierw masz wymyślać..."

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta fot. screen player.pl