Widzowie "Przyjaciółek" z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki ulubionego serialu. 22. sezon zakończył się bardzo dramatycznie i pozostawił wiele niedomówień. Fani serialu mają nadzieję, że powrót Agnieszki Sienkiewicz do obsady jest gwarancją, że powstaną kolejne odcinki. Czy stacja Polsat już potwierdziła datę emisji 23. sezonu? Sprawdźcie.

"Przyjaciółki". Kiedy premierę będzie miał kolejny sezon? Zakończyło się dramatycznie

W finałowym 266. odcinku "Przyjaciółek" doszło do wypadku z udziałem Anki (Magdalena Stużyńska) i nie wiadomo, co dalej z losem bohaterki. Widzowie czekają na dalszy rozwój akcji nie tylko w tej sprawie. Ostatnio w serialu sporo się działo. Zanim Anka doświadczyła tragedii, była prześladowana przez psychofankę (Sonia Mietielica) i wplątała się w niebezpieczną relację z Miłoszem (Bartosz Opania), który chciał, aby dla niego odeszła od Pawła (Bartek Kasprzykowski). Inga (Małgorzata Socha) przeszła poważną operację usunięcia macicy, a Patrycja (Joanna Liszowska) przeżywa kryzys w związku z Wiktorem (Paweł Deląg). Czy na wiosnę widzowie dowiedzą się, co dalej z ich ulubionymi bohaterkami? Jak na razie nie podano żadnych oficjalnych informacji dotyczących premiery kolejnego sezonu. Polsat nie rezygnuje jednak z serialu, o czym świadczy powrót Agnieszki Sienkiewicz do produkcji. "Dorotka rozsiadła się już na kanapie. Do zobaczenia w kolejnym sezonie" - czytamy na oficjalnym profilu "Przyjaciółek" na Instagramie.

