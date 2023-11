Dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła do historii. Finałowy odcinek show został wyemitowany w stacji TVN 21 listopada. Dowiedzieliśmy się z niego, że spośród trzech par, dwie zdecydowały się pozostać w małżeństwie. Od czasu kręcenia epizodu minęło już jednak trochę czasu, który zdołał zweryfikować relacje uczestników. Wiemy już, że Magda i Krzysiek w lipcu 2023 roku postanowili się rozstać. Mężczyzna opublikował na Instagramie obszerny post, w którym objaśnił widzom obecną sytuację, nie wchodząc jednak w szczegóły. Niedługo po nim swój wpis zamieściła Magda, ale - ku rozczarowaniu widzów - jej post nie odnosił się do Krzyśka. Po jakimś czasie uczestniczka się jednak ugięła i uchyliła rąbka tajemnicy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda przerywa milczenie. Wbiła szpilę produkcji

Uczestniczka przyznała w komentarzach na Instagramie, że nie chciała publikować żadnego oświadczenia zaraz po programie, wyraźnie nawiązując do męża. "Nie, nie jesteśmy razem. Nie chodzi o 'ciągnięcie bajki'. Ale nie musiałam wydawać oświadczenia godzinę czy dwie od razu po zakończeniu odcinka" - napisała. Wyraziła jednak niezadowolenie względem montażu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". "TVN pokazuje tak, jak oni chcą. Najpierw masz wymyślać atrakcje w swoim mieście, a później tego nie pokazują. Logika tego programu. Granice warto stawiać. Nie mam ochoty brać udziału w wyścigu, kto na kogo co powie" - czytamy. Magda zapowiedziała, że przyjdzie czas, kiedy otworzy się na temat swojej wersji wydarzeń. Póki co jednak woli, aby pierwsze emocje poszły na bok. "Po prostu czasem wolę poczekać, żeby emocje opadły i nie ścigać się, kto pierwszy odezwie się na temat 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'. Na wszystko jest czas i miejsce. To były trudne tygodnie i pozwalam sobie ochłonąć, odpisywać powoli na wiadomości oraz dalej pisać wam tutaj o zdrowiu psychicznym i odpowiadać na pytania" - dodała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysiek jako pierwszy potwierdził rozstanie z Magdą

Przypomnijmy, że Krzysztof tuż po emisjo ostatniego odcinka zamieścił oświadczenie. W pierwszej części opowiedział o swoich przeżyciach związanych z udziałem w programie. "Jestem z siebie dumny. (...) Dziękuję za otrzymanie szansy na znalezienie miłości, jak również spojrzenie na siebie z innej perspektywy" - zaczął. Na koniec poinformował widzów, że związek z Magdą nie przetrwał próby czasu i od jakiegoś czasu żyją już osobno. "Zamknął się jakiś etap w moim życiu - nie jest to koniec. Jest to jedynie początek czegoś nowego" - czytaliśmy.

